فرید حقیقی با شکست برابر نماینده ژاپن شانس کسب مدال را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حقیقی در دیدار رده بندی کاتای انفرادی برای کسب مدال برنز بعدازظهر امروز شنبه به مصاف نماینده ژاپن رفت و با شکشت 5 بر صفر عنوانی بهتر از چهارم کسب نکرد. این سومین دیدار دو کاتا رو در سالجاری و سومین شکست حقیقی بود.

حقیقی در اولین روز رقابتهای قهرمانی جهان به روی تاتامی رفت و بعد از برتری مقابل کاتاروی کانادایی که مدال برنز جهان در سال 2004 را در پرونده داشت، مقابل "آنتونیو دیاز" بهترین کاتاروی حال حاضر دنیا از ونزوئلا بازنده شد و به گروه بازنده ها رفت.

وی در گروه شانس مجدد روسیه، جمهوری چک و استرالیا را شکست داد و به دیدار رده بندی پیکارهای جهانی 2012 راه یافت. حقیقی امروز برای سومین با در سالجاری برابر "ریو کی یونا" نایب قهرمان دانشجویان جهان در سال 2012 قرار گرفت. نماینده کشورمان دو بار در لیگ جهانی اندونزی با حساب 5 بر صفر و لیگ جهانی ترکیه با نتیجه 3 بر2 نتیجه را به این حریف ژاپنی واگذار کرده بود.

بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در سالن برسی پاریس جریان دارد.