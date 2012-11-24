310 نفر از زندانیان استان چهارمحال و بختیاری عفو شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نظری گفت: در راستای عفو مقام معظم رهبری در عید سعید فطر تاکنون از زندانهای استان، 310 نفر مورد عفو و کاهش مجازات قرار گرفته اند.

مدیرکل زندانهای استان از اعطای عفو به 310 نفر از زندانیان زندانهای استان در راستای عفو مقام معظم رهبری در سال جاری خبر داد.

علی نظری گفت: در این خصوص از زندانهای استان 310 نفر مورد عفو و تقلیل مجازات قرار گرفته که این تعداد 33.11 درصد از زندانیان محکوم ین زندانهای استان را شامل می شود.

وی گفت: این عفو موجب کاهش نسبی جمعیت کیفری در زندانهای استان شد که انتظار می رود؛ همه رؤسای زندانها و مسئولین قضائی استان در توسعه آثار و برکات این عفو، که در کنترل و کاهش هدفمند و اصولی جمعیت کیفری بسیار تأثیر گذار بوده است، تلاش کنند.

بازرسین ویژه یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور از زندان لردگان بازدید کردند

سرگرد مقدم به همراه هیئتی از مسئولین یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور، بصورت غیرمترقبه و سرزده از زندان لردگان بازدید کردند.



رئیس زندان لردگان افزود: هدف از این بازدید بررسی وضعیت امنیتی مجموعه زندان این شهرستان بود که بازدید کنندگان به صورت دقیق به بررسی زوایای مختلف امنیت در مجموعه پرداختند.



وی گفت: بازدید کنندگان پس از حضور در زندان لردگان در معیت رئیس زندان و فرمانده واحد حفاظت از کلیه اماکن زندان مذکور از جمله افسرنگهبانی، اماکن پستی، برجکها، آسایشگاه سربازان وظیفه، اسلحه خانه، هواخوری، بند بسته و سایرمکان فیزیکی زندان بازدید بعمل آوردند.

برگزاری دوره آموزشی پرورش ماهیان زینتی در زندان شهرکرد

دوره آموزشی پرورش ماهیان زینتی با حضور مربی اعزامی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری در زندان شهرکرد شروع و مورد استقبال خوب مددجویان قرار گرفت.

با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان، دوره آموزشی فنی و حرفه ای در رشته پرورش ماهیان تزئینی در زندان مرکزی شهرکرد شروع به کار گردید.



این دوره آموزشی با حضور بیش از 40 نفر از مددجویان شروع گردیده که میزان ساعت آموزش مفید بر هر نفر در دوره مذکور حدود 120 نفر ساعت است.

آزمون دوره فنی و حرفه ای رشته کشتکار زعفران در زندان بروجن برگزار شد

رئیس زندان بروجن گفت: آزمون دوره زعفران کاری با حضور 15 نفر از مددجویان زندان بروجن توسط کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان بروجن برگزار گردید.

اسماعیل جیلان بیان داشت: آزمون کتبی و عملی در رشته کشتکار زعفران توسط گروه اعزامی از سوی سازمان فنی و حرفه ای استان با حضور15نفر از مددجویان در زندان بروجن برگزار شد.



وی افزود: این دوره آموزشی به مدت سه ماه در این زندان اجرا شد که 15 نفر از مددجویان در طول مدت حضور در زندان با مهارتهای زعفران کاری آشنا شدند.

39 دوره فنی و حرفه ای در زندانهای چهارمحال و بختیاری برگزار شد

مدیرکل زندانهای استان چهارمحال و بختیاری گفت: در شش ماهه اول سال جاری، در زندانهای استان تعداد 39 دوره فنی و حرفه ای با مشارکت تعداد 706 نفر از مددجویان برگزار شد است.

علی نظری بیان داشت: از تعداد 597 نفر شرکت کننده در آزمون، تاکنون برای 200 نفر گواهینامه معتبر صادر شده است.

وی بیان داشت: سهم زندان مرکزی شهرکرد از برگزاری دوره های فوق، تعداد 14 دوره حرفه آموزی در رشته های از قبیل گلیم بافی، پرورش قارچ صدفی، پرورش زنبور عسل، تعمیر آبگرمکن دیواری، برق ساختمان، جوشکاری، کامپیوتر، مشبک بری و صنایع چوب برگزار شده است.