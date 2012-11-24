اولین هیئت عزاداری مجتمع های تجاری شهرستان ورامین راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مجتمع تجاری گل نرگس(عج) ظهر شنبه مصادف با نهم محرم الحرام طی عزاداری باشکوهی در مقابل درب اصلی این مجتمع فعالیت خود را آغاز کرد.

در این عزاداری که بیش از نیمی از کسبه و فروشندگان مجتمع و حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران حضور داشتند، سعید کرمانشاهی از مداحان به نام اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در ورامین به مدیحه سرایی پرداخت.

عزاداران با زدن به سر و سینه خود نسبت به سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش ابراز ادب و احترام کردند.

نقش پر رنگ اصناف شهرستان ورامین در تمام حرکتهای انقلابی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش پر رنگ اصناف شهرستان ورامین در تمام حرکتهای انقلابی به ویژه در سال ۴۱،۴۲و در دوران مبارزه علیه طاغوت و نیز دفاع مقدس گفت: امروز هم همین طور است، امروز هم در تمام مناسبت های انقلابی اصناف پیشاپیش همه اقشار جامعه ایستاده است،البته ادامه آن مسیر نورانی انسجام بیشتری می طلبد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: اصناف این روحیه انقلابی را حفظ نمایند،اصناف همواره دوشادوش روحانیت، مرجعیت و ولایت بوده است، باز هم باید همینطور باشد، برخی از کاسبهای قدیم کتاب های مسائل شرعی خرید و فروش را می خواندند و می دانستند و عمل می کردند، این پایبندی ها بود که سبب حرکتهای اعتقادی و انقلابی می شد.

وی اظهار داشت: باید آگاهی های شرعی و اقتصادی کسبه ما بالاتر رود، همین اعتقادات است که کسب و کار را پاکیزه می کند.

تأکید بر حفظ فرهنگ انقلابی و ۱۵خردادی ورامین

حجت الاسلام محمودی سپس با تأکید بر حفظ فرهنگ انقلابی و ۱۵خردادی ورامین ادامه داد: تابلوهای یک شهر ویترین مغازه های آن شهر است، فروشنده های مغازه ها بیان کننده فرهنگ آن شهر هستند، باید ویترین مغازه های شهر مذهبی ما نشان دهنده فرهنگ مردم شهرمان باشد.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آحاد جامعه است، امام حسین(ع) به دلیل احیای امر به معروف و نهی از منکر شهید شدند، اگر ما امروز عزادار حسین بن علی(ع) هستیم باید پیرو راه آن حضرت باشیم.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: اصناف نگذارند ویروس گناه در کسب و کار آنها شیوع یابد که گریبان همه را خواهد گرفت، برگزاری چنین مراسم عزاداری فضای کسب و کار ما را معطر ساخته و نسبت به رواج گناه و بد اخلاقی های اجتماعی بیمه می سازد.

اصناف و بازاریان همیشه در خط مقدم حفظ شعائر مذهب بوده و هستند

مدیر مجتمع تجاری گل نرگس نیز در این مورد به خبرنگار مهر گفت: اصناف و بازاریان همیشه در خط مقدم حفظ شعائر مذهب بوده و هستند لذا امسال بر آن شدیم با راه اندازی مجلس سینه زنی و روضه خوانی امام حسین(ع) نسبت به مقام شامخ این بزرگواران ادای احترام کنیم.

فرهنگ کرده افزود: صنوف این مجتمع با تعطیل کردن کسب و کار خود در ساعت کار نشان دادند ولایتمداری و عشق به ائمه اطهار علیهم السلام در کشور هر روز نسبت به گذشته شعله ور تر می گردد.

وی تصریح کرد: این اولین سالی است که عزاداری در پاساژها و مجتمع های تجاری شهرستان برگزار می شود و با توجه به استقبال صنوف از این هیئت بر آن شدیم سال آینده با مشارکت پاساژهای اطراف مانند پاساژ بزرگ، مرکزی، الغدیر و اندیشه و نیز کسبه خیابان اصلی ورامین، عزاداری باشکوهتری برگزار کنیم.

تکثیر و چاپ بنرهایی با مضامین "حجاب و عفاف" و "عاشورا"

وی افزود: این مجتمع با همکاری واحد فرهنگی - اجتماعی بسیج اصناف سپاه ناحیه ورامین اقدام به تکثیر و چاپ بنرهایی با مضامین "حجاب و عفاف" و نیز "عاشورا" و نصب در مقابل و داخل مجتمع کرده است.

مدیر مجتمع تجاری گل نرگس از راه اندازی واحدهای مشاوره "دینی و مذهبی" و نیز "حقوقی" توسط کارشناسان این امور خبر داده و گفت: واحد فرهنگی این مجتمع در حال رایزنی با کارشناسان مربوطه در این زمینه است تا بتوانیم به کسبه و نیز مردم عادی و خریداران مجتمع این مشاوره ها را به صورت رایگان ارائه دهیم.

وی طرح ختم قرآن همگانی توسط مشتریان و نیز راه اندازی یک وبسایت فرهنگی اجتماعی و تجاری توسط واحد فرهنگی مجتمع را مورد اشاره قرار داده و عنوان کرد: اهمیت به موازین اخلاقی و فرهنگی در کنار فعالیت های تجاری هدف عمده هیئت مدیره و کسبه است.