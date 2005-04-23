معاون وظيفه عمومي ناجا به سئوالات مردم پاسخ مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا، معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي در ادامه برگزاري جلسات هفتگي ارتباط مستقيم مردم با مسوولان نيروي انتظامي روز دوشنبه 5/2/84 با حضور در دفتر نظارت همگاني ناجا آماده پاسخگويي به سئوالات شهروندان تهراني است.

سردار كارگر از ساعت 9 صبح الي 12از طريق شماره تلفن 197پاسخگوي تماسهاي شهروندان است، لذ ا عموم مردم مي توانند با برقراري تماس با شماره تلفن دفتر نظارت همگاني ناجا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مشكلات خود را در اين خصوص ارايه نمايند.