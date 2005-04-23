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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۲۵

از طريق تلفن 197

معاون وظيفه عمومي ناجا به سئوالات مردم پاسخ مي دهد

معاون وظيفه عمومي ناجا دوشنبه هفته جاري از طريق شماره تلفن 197 پاسخگوي تماس هاي مردمي است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا، معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي در ادامه برگزاري جلسات هفتگي ارتباط مستقيم مردم با مسوولان نيروي انتظامي روز دوشنبه 5/2/84 با حضور در دفتر نظارت همگاني ناجا آماده پاسخگويي به سئوالات شهروندان تهراني است.

سردار كارگر از ساعت 9 صبح الي 12از طريق شماره تلفن 197پاسخگوي تماسهاي شهروندان است، لذ ا عموم مردم مي توانند با برقراري تماس با شماره تلفن دفتر نظارت همگاني ناجا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مشكلات خود را در اين خصوص ارايه نمايند.

کد مطلب 175109

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