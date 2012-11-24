پورشیب باخت و مدال برنز را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پیکارهای روز چهارم از بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان شنبه شب ذبیح الله پورشیب در وزن 84+ کیلو گرم مقابل "مانیسکالکو" از ایتالیا نتیجه را واگذار کرد و عنوانی بهتر از پنجم کسب نکرد.

این ایتالیایی با 192 سانتی متر قد و 92 کیلوگرم وزن در 12 سال اخیر همواره عضو ثابت تیم ملی کاراته ایتالیا در میادین قاره ای و جهانی بوده و در پرونده خود 2 طلا و 3 برنز رقابتهای جهانی و 3 طلا، 4 نقره و 2 برنز قهرمانی اروپا دیده می شود. وی در جریان المپیک هنرهای رزمی در چین 7 بر یک پورشیب را شکست داده بود.

اما پورشیب چهارشنبه گذشته در نخستین روز این رقابتها "زوجانکوف" از بلغارستان ، "استکپان جانین" از مونته نگرو ، "بوزاری" از مراکش و "اسما منصور"، نایب قهرمان زیر 21 سال جهان از مصر را شکست داد ولی در مرحله نیمه نهایی مغلوب "انس ارکان" از ترکیه شد.

تیم ملی کاراته ایران امروز یک نشان طلا توسط امیر مهدیزاده در وزن 60- کیلوگرم و یک نشان نقره توسط سعید احمدی در وزن 67- کیلوگرم کسب کرده بود. بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان عصر فردا در پایس به پایان می رسد و تیم ملی کشورمان بخت کسب یک نشان برنز دیگر و آن هم در کومیته تیمی را دارد.