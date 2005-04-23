روبوت هاي امداد و آتش نشان براي اولين بار در ايران عرض اندام كردند

سينا قطبي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: به دليل آن كه اين مسابقات در ابتداي راه خود قرار دارد كاملا طبيعي است كه از استانداردهاي جهاني فاصله فراواني داشته باشد، اما با توجه به استقبال خوبي كه از اين مسابقات شده اميد آن است كه اين مسابقات دوره به دوره روند رو به رشدي داشته باشد.

وي خاطر نشان كرد: اين مسابقات در سه مرحله پيدا كردن آتش، تشخيص لكه سياه حرارتي و پيدا كردن آدمك انجام مي شود. با توجه به اينكه اين مسابقات براي اولين بار در كشور برگزار مي شود، روبوت هاي شركت كننده در ابتدا با مشكلاتي روبرو بودند كه خوشبختانه به سرعت با شرايط و قوانين مسابقه هماهنگ شدند.

قطبي يادآور شد : هم اكنون مرحله اول (راند اول) اين مسابقات به پايان رسيده است.