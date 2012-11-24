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۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

عالی عنوان کرد:

هدف طرح صالحین بسیج ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه است

هدف طرح صالحین بسیج ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه است

دشتستان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان دشتستان گفت: هدف طرح صالحین بسیج ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد عالی عصر شنبه در همایش بسیجیان گردان بیت المقدس(واکنش سریع) بسیج دهقاید به نقش بسیار مهم بسیج در سطح جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: هر کاری که به نفع مردم و جامعه باشد بسیج در آن ایفای نقش می‌کند.  

وی اضافه کرد: دشمن با تحریم اقتصادی می‌خواهد به مردم ما تحمیل کند که تنها با اقتصاد سرمایه‌داری غرب می‌توان چرخ اقتصادی جامعه را چرخاند و دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران توان اداره جامعه را ندارند.

فرمانده سپاه شهرستان دشتستان در ادامه به هوشیاری ملت ایران در همه عرصه‌های سرنوشت ساز اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان غافل از این هستند که مردم ما در هر شرایطی نقشه‌های دشمن را نقش بر آب می‌کنند.

وی در ادامه ضمن تشریح طرح شجره طیبه صالحین، گفت: دشمن برای غلبه بر نظام جمهوری اسلامی تاکنون دست به تحرکات و تهاجمات زیادی از جمله سیاسی، نظامی، فرهنگی واقتصادی زده است.

سرهنگ عالی در ادامه با اشاره به وظایف بسیجیان، خاطرنشان ساخت: وظیفه اصلی طرح صالحین بسیج در شرایط کنونی مقابله با تهاجم اقتصادی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه است.

در این همایش بسیجیان پایگاه‌های مقاومت محمد رسولله(ص) و شهدای دهقاید، امام حسین(ع) خوشمکان،علی بن ابیطالب برازجان، شهید چمران کلل، امام حسین عیسوند، اباالفضل چاه خانی حضور داشتند.

کد مطلب 1751113

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