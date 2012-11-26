الزام دانشجویان انتقالی به پرداخت شهریه/ پرداخت وام به دانشجویان انتقالی

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل وضعیت شهریه در دانشگاههای داخل طی جدولی اعلام شده و طبق همین جدول از دانشجویان در دانشگاههای داخل شهریه دریافت می شود.

وی در خصوص تخفیف شهریه به این دانشجویان اظهار داشت: بحث بر سر تخفیف شهریه نبوده بلکه به دنبال راهکارهایی هستیم تا مشخص شود آیا از طریق صندوق رفاه می توان همانند سایر دانشجویان شهریه ای، وام در اختیار این عده از دانشجویان انتقالی قرار داد یا نه.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد که تمام دانشجویان انتقالی ملزم به پرداخت شهریه در دانشگاههای جایابی شده هستند و با این حال صندوق رفاه درصدد است تا در این شرایط اضطرار ارزی، به آنان وام پرداخت کند.

ملاباشی همچنین در خصوص تعداد تقاضای انتقال به داخل از سوی دانشجویان ایرانی، اظهار داشت: پیش بینی می کنیم برای نیسمال دوم سال تحصیلی جاری حدود 5 هزار دانشجو متقاضی انتقال باشند.