  1. حوزه و دانشگاه
۶ آذر ۱۳۹۱، ۹:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

الزام دانشجویان انتقالی به پرداخت شهریه/ پرداخت وام به دانشجویان انتقالی

الزام دانشجویان انتقالی به پرداخت شهریه/ پرداخت وام به دانشجویان انتقالی

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد که تمام دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به داخل باید شهریه پرداخت کنند اما در این زمینه ممکن است صندوق رفاه تسهیلاتی به این دانشجویان ارائه دهد.

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل وضعیت شهریه در دانشگاههای داخل طی جدولی اعلام شده و طبق همین جدول از دانشجویان در دانشگاههای داخل شهریه دریافت می شود.

وی در خصوص تخفیف شهریه به این دانشجویان اظهار داشت: بحث بر سر تخفیف شهریه نبوده بلکه به دنبال راهکارهایی هستیم تا مشخص شود آیا از طریق صندوق رفاه می توان همانند سایر دانشجویان شهریه ای، وام در اختیار این عده از دانشجویان انتقالی قرار داد یا نه.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد که تمام دانشجویان انتقالی ملزم به پرداخت شهریه در دانشگاههای جایابی شده هستند و با این حال صندوق رفاه درصدد است تا در این شرایط اضطرار ارزی، به آنان وام پرداخت کند.

ملاباشی همچنین در خصوص تعداد تقاضای انتقال به داخل از سوی دانشجویان ایرانی، اظهار داشت: پیش بینی می کنیم برای نیسمال دوم سال تحصیلی جاری حدود 5 هزار دانشجو متقاضی انتقال باشند.

کد مطلب 1751127

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها