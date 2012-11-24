به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز گذشته با حضور 161 تکواندوکار در قالب 13 تیم در بخش مردان و 10 تیم در بخش بانوان به میزبانی آروبا در ورزشگاه "سنترو دپورتیو" شهر سانتاکروز آغاز شد که تیم ملی کشورمان به دومین پیروزی متوالی خود دست یافت.

این تیم امروز به دیدار روسیه رفت و با نتیجه 18 بر 15 مقابل تیم روسیه به پیروزی دست یافت و به دور راه یافت. در این دیدار یوسف کرمی، علیرضا نصر آزادانی، بهزاد ایلخانی، مهران عسگری، وحید عیسی بیگلو، روح الله طالبی، مسعودحجی زواره، فرزاد عبدالهی و جلال خدامی برای تیم ملی کشورمان به میدان رفتند.

اما در این دوره از رقابتها شش دارنده مدال المییک در ترکیب تیم های حاضر به رقابت می پردازند. یوسف کرمی از ایران دارنده مدال برنز المپیک 2004 آتن ، "ترنس جنینگ" دارنده مدال برنز المپیک 2012 ، "دیانا" و "مارک لوپز" دارندگان مدال برنز المپیک 2008 هر سه از آمریکا، "مرلین هورنیس" از فرانسه دارنده مدال برنز المپیک 2012 و "لیم سو جونگ" دارنده مدال طلای بازیهای المپیک2008 شش تکواندوکار المپین حاضر در آروبا هستند.

شانزدهمین دوره رقابتهای جام جهانی تکواندو فردا یکشنبه با شناخت تیم های برتر به پایان می رسد.