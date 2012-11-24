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۴ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۲

جام جهانی تکواندو/

آمریکا حریف بعدی تیم ملی ایران شد/ جدال با کره‌جنوبی در نیمه نهایی

آمریکا حریف بعدی تیم ملی ایران شد/ جدال با کره‌جنوبی در نیمه نهایی

تیم ملی تکواندو کشورمان در مرحله یک چهارم جام جهانی آروبا باید برای صعود به نیمه نهایی رو دروی آمریکا صف آرایی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابتهای جام جهانی تکواندو با حضور 13 تیم در بخش مردان از روز جمعه در آروبا آغاز شد. تیم ملی کشورمان در گروه یک با تیم های روسیه و دومینیکن همگروه بود که هر دو حریف خود را شکست داد و به عنوان تیم نخست راهی دور بعد شد.

در گروه دوم نیز کره جنوبی و آمریکا به عنوان تیم های اول و دوم به دور بعود صعود کردند که تیم کشورمان در مرحله یک چهارم ساعت 16 به وقت محلی(2 بامداد به وقت تهران) به دیدار آمریکا تیم دوم گروه دوم خواهد رفت.

ملی پوشان کشورمان در صورت شکست آمریکا برای رسیدن به دیدار پایانی باید در مرحله نیمه نهایی با کره جنوبی دیدار کنند. بدون شک مبارزه کره جنوبی و ایران فینال زودرس این رقابتها می باشد. این دوره از مسابقات که از روز جمعه در آروبا آغاز شده فردا یکشنبه به پایان می رسد.

کد مطلب 1751137

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