پزشک خانواده به بن بست پولی رسید/ اولتیماتوم خانم وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه 02 برنامه پزشک خانواده با هدف اجرای این طرح در شهرهای بالای 20، 50 و 100 هزار نفر از ابتدای امسال با ثبت نام شهروندان به ترتیب در استانهای فارس، سیستان و بولچستان، مازندران و تهران آغاز شده است و قرار است استان هرمزگان نیز به این 4 استان بپیوندد.

البته آنطور که وزیر بهداشت عنوان کرده است، تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرهای خود اعلام آمادگی کرده اند.

این در حالی است که با اجرای نسخه 02 برنامه پزشک خانواده توسط وزارت بهداشت، منتقدان به نحوه اجرای این برنامه ، بر این عقیده بودند که این طرح با همین روند که دنبال می شود، به بن بست خواهد خورد. اما دکتر محمد شریعتی رئیس ستاد اجرایی پزشک خانواده در پاسخ به این انتقادات عنوان داشت که برخی از کسانی که امروز منتقد برنامه های ما هستند دیروز در برابر اجرا نشدن پزشک خانواده سکوت کرده بودند.

شریعتی در واکنش به این انتقادها گفته بود که "اگر وقت داشتم به این نقدها پاسخ مشروح می دادم، ولی عجالتا بدانید در یک بند از ابلاغیه برنامه 02 توسط دولت، اجازه تصحیح این نسخه و ابلاغ همزمان آن به ستاد اجرایی پزشک خانواده داده شده است و می توان تمام نواقص برنامه را از این طریق رفع کرد، کما اینکه در برخی موارد اصلاحاتی در نسخه اولیه تاکنون انجام شده است."

البته منتقدان نسخه 02 ، مهمترین اشکال وارده بر نحوه اجرای این برنامه در شهرها را نبود اعتبارات لازم عنوان کرده و معتقدند که اجرای این برنامه بدون بودجه و اعتبار، به بن بست خواهد رسید. اما قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت با اعلام اینکه اعتبارات اجرای نسخه 02 برنامه پزشک خانواده در شهرهای کشور از سوی دولت تامین می شود، به ابهامات و انتقادات مطرح شده در این ارتباط پاسخ داد.

شریعتی در ارتباط با اینکه گفته می شود اعتبار اجرای برنامه پزشک خانواده در بودجه سال 91 دیده نشده است، مدعی شده بود که "بخشی از اعتبارات این برنامه سهم وزارت بهداشت و مقداری هم سهم سازمانهای بیمه گر است. در ارتباط با وزارت بهداشت، می توانم بگویم که منابعی برای این برنامه دیده شده است. ضمن اینکه برنامه پزشک خانواده، مصوبه دولت است و تامین اعتبارات آن بر عهده دولت است."



به دنبال این اظهارات، دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت نیز عنوان داشت که "وزارت بهداشت برای اجرای برنامه پزشک خانواده مصمم است و هیچگونه عقبگردی نداریم."



قرار است با اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور بیش از 53 میلیون نفر در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند.







افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش پرداختها از جیب مردم، ارتقای سطح سلامت مردم و رضایتمندی از خدمات، از جمله اهدافی است که در برنامه پزشک خانواده تبیین شده است.



دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت با اشاره به آمادگی کامل وزارتخانه متبوعش برای اجرای برنامه پزشک خانواده در سراسر کشور، عنوان داشته است که 800 تا 900 میلیارد تومان بودجه جهت تحت پوشش قرار دادن شهرهای کشور نیاز است که امیدواریم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این بودجه را در اختیار سازمانهای بیمه‌گر قرار دهد.

وی البته این موضوع را مورد اشاره قرار داد که چنانچه این اعتبارات تخصیص داده نشود حداکثر می‌توانیم 5 تا 6 دانشگاه علوم پزشکی دیگر را ظرف یک ماه زیر پوشش ببریم.



وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه قطعا باید برنامه پزشک خانواده در دولتهای بعدی هم ادامه یابد گفت: اجرای این برنامه به نفع مردم است چرا که در جهت اجرای برنامه پنجم توسعه و کاهش هزینه‌های جیب مردم و افزایش دسترسی به خدمات سلامت برای همه مردم است.



دکتر عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص استقرار کامل این برنامه و اجرای موفقیت آمیز آن ابراز نگرانی کرده و گفته است که هیچ اطمینانی به آینده این طرح نداریم.

دکتر علیرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که در بسیاری از نظرات کارشناسی پزشک خانواده، با وزارت بهداشت اشتراک نظر داریم گفته است اما چالشهایی هم وجود دارد که مهمترین آن کمبود اعتبارات است.

وی عنوان داشته است مطالبات جامعه پزشکی وابسته به اعتبارات است. امنیت شغلی پزشکان هم دغدغه اصلی کسانی است که با ما تماس می گیرند. ضمن اینکه اگر نسبت جمعیت تحت پوشش یک پزشک را تعدیل کنیم برنامه بهتر اجرا می شود.



دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلاتی که در مسیر تامین اعتبارات حوزه سلامت وجود دارد، گفت: اجرای برنامه پزشک خانواده زیر سئوال رفته است.



وی با اعلام اینکه برنامه پزشک خانواده جزو اولویتهای نظام سلامت تعیین شده است، گفت: متاسفانه برای اجرای این برنامه در بودجه امسال اعتباری در نظر گرفته نشده است.

به نظر می رسد اولتیماتوم وزیر بهداشت مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در شهرها، از یک طرف و مشکلاتی که در مسیر تامین اعتبارات حوزه سلامت کشور وجود دارد، باعث شود تا برنامه پزشک خانواده نتواند پا به شهرها بگذارد. زیرا در ماههای پایانی سال قرار داریم و کسری اعتبارات دستگاهها و وزارتخانه ها به خصوص وزارت بهداشت، بیش از پیش خودنمایی می کند. بنابراین، نمی توان انتظار داشت که دولت بتواند بودجه اجرای برنامه پزشک خانواده را در شهرها تامین کند.

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گزارش از حبیب احسنی پور