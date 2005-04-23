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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۴۰

گردهمايي ترانه سرايان درشب ميلاد رسول اكرم (ص )

مراسم معرفي برگزيدگان نخستين جشنواره ترانه هاي نوروزي پنجم ارديبهشت ماه در فرهنگسراي دانشجو برگزار مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ وادب ، مهر به نقل از روابط عمومي  وامور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران دراين مراسم كه ازساعت 18 تا 20 روز دوشنبه همزمان با شب ميلاد رسول اكرم (ص ) باحضور هنرمندان عرصه ي موسيقي وشعر ، شخصيت ها ومسئولين فرهنگي هنري برگزار مي شود برترين آثار ارسال شده به جشنواره معرفي وپديد آورندگان آثار تقدير مي شوند .

به گفته محمد حسين برزين دبير نخستين جشنواره ي ترانه هاي نوروزي اين جشنواره با همكاري انجمن ترانه سرايان آغاز شد و پس ازفراخوان بيش ازيكصد وچهل اثر ازترانه سرايان معاصر به دبيرخانه ارسال گرديد و توسط هيات داوران مورد بررسي قرار گرفت .

وي افزود : درمراسم اختتاميه ي جشنواره به 3 اثر برگزيده جوايزنفيسي تعلق مي گيرد ودرمرحله بعد با دعوت از آهنگسازان ، 3 اثرموسيقايي برروي آثار برگزيده ساخته شده وبه صورت كاست وCD منتشر مي شود .

 

کد مطلب 175119

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