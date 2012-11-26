مقاومت در بهترین شرایط/ایران شریک بزرگ مهمترین پیروزی تاریخ فلسطین

"خالد البطش" رهبر برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین در غزه در گفتگوی اختصاصی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر در رابطه با مهمترین شاخصهای این پیروزی گفت : یکی از بارزترین شاخص های این پایداری و پیروزی وشاید مهمترین شاخص آن، وحدت میدانی است که بین مبارزان فلسطینی از گروه ها وجنبشهای مختلف در رویارویی با رژیم صهیونیستی به وجود آمده بود،همچنین وحدت مردمی و اقشار مختلف فلسطینی که چهره آن را در میان تمام فلسطینیان از غزه گرفته تا نوار غزه، قدس اشغالی، مناطق اشغالی سال 1948 و خارج از فلسطین دیدیم از دیگر شاخصهای مهم این پیروزی بود.



به گفته خالد البطش، ملت فلسطین حول محور مقاومت خود گرد آمد و توانست یک گام به جلو قابل توجه در راه پایان دادن به دو دستگی داخلی بردارد.



وی در ادامه گفتگوی خود به مهر گفت : شاید اصابت موشک به تل آویو را هم بتوان از دیگر شاخصهای مهم این پیروزی توصیف کرد ، تل آویو نقطه مرکزی اندیشه های صهیونیستی و گوساله مقدس سامری اسرائیل است که در کنار بیت المقدس، مهمترین محورهای طرح صهیونیستی را تشکیل می دهند از این رو اصابت موشک های مقاومت به اورشلیم (ونه قدس) وتل آویو (ونه تل الربیع) که نماد اشغالگری صهیونیستی وغصب سرزمین فلسطین است یکی دیگر از دستاوردها و شاخصهای این پیروزی محسوب می شوند.



وی افزود رسیدن برد موشکهای مقاومت به تل آویو و بیت المقدس، پیروزی استراتژیکی است که از سال 1948 بی سابقه بوده است و تاکنون موشکهای کشورهای عربی به این نقطه از فلسطین اشغالی نرسیده بودند. اما امروز موشکهای مقاومت به این نقاط اصابت می کنند تا اعلام کنند معادلات کلا بر هم خورده است وبا ثبت این پیروزی معادلات جدیدی در رویارویی با دشمن صهیونیستی شکل گرفته است.



یکی دیگر از شاخصهای این جنگ مجبور شدن ساختار رسمی عربی به سفر به غزه است، مقاومت ملت فلسطین کشورهای عربی و نماد آنها اتحادیه عرب را مجبور کرد تا زیر آتش صهیونیستها به غزه بیاید واز آنجا مقاومت را به رسمیت شناخته و حق امتلاک سلاح و نیز دفاع از خود را برای این مقاومت مشروع اعلام کرده و به این ترتیب شکست گزینه سازش را اعلام و تاکید کند صلح نمی تواند راهکاری برای بازگرداندن حقوق عربی باشد.



رهبر برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ادامه تاکید کرد : ملت فلسطین در این مقاومت وپیروزی خود تنها نبود، بلکه طرفهای دیگری نیز شریک این پیروزی بودند که جمهوری اسلامی ایران و حزب الله در راس این طرف ها محسوب می شوند.



به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران که از موضع سیاسی ، پول و سلاح در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در مقابل اشغالگر صهیونیست کوتاهی نکرده به طور حتم یکی از شرکای بزرگ این پیروزی محسوب می شود همچنین نباید از کنار موضع دولت مصر و حضور نخست وزیر این کشور دراولین روزهای تجاوز به نوار غزه هم به آسانی گذشت.



البطش در بخش دیگری از گفتگویش با مهر گفت : اگر تمام داده ها را در کنار هم قرار دهیم این پیروزی ملت فلسطین حاصل پایمردی گروه های مقاومت ، کمکهای نظامی و مالی جمهوری اسلامی ایران و بسیج افکار عمومی وسیاسی عربی توسط مصر است ، همسوی این سه محور باعث شکل گیری پایمردی خارق العاده واسطوره ای شد.



این رهبر مقاومت در رابطه با میزان آمادگی ملت فلسطین برای تجاوز احتمالی بعدی رژیم صهیونیستی هم خاطر نشان کرد : مردم فلسطین کاملا مطمئن هستند که رژیم صهیونیستی تجاوز خود را به نوار غزه تکرار خواهد کرد ، در اینکه رژیم صهیونیستی قرارداد آتش بس را نقض خواهد کرد و بار دیگر تلاش خواهد کرد به فلسطینیان ضربه وارد کند شکی نیست ، زیرا این رژیم در پی انتقام جویی وبه هر شکل به دنبال بازگرداندن هیبت استراتژیک خویش پس از سه شکست پیاپی در منطقه است ، اما مجاهدین فلسطینی در بهترین شرایط آمادگی خویش قرار دارند وآماده واکنش به هر نوع تجاوز صهیونیستی هستند.

