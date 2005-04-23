درگيري هاليوود و منچستر يونايتد بر سر يك فيلم

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، بازماندگان حادثه سقوط هواپيماي حامل بازيكنان تيم فوتبال منچستر يونايتد در اواخر دهه 60 ميلادي از اينكه تهيه كنندگان اين فيلم امريكايي هيچ تماس و مشورتي با آنان نداشته اند و سر خود اقدام به ساخت فيلم كرده اند، ناراحتند. آنها مي ترسند اشتباه هاي موجود در داستان باعث ضايع شدن خاطره هشت بازيكن كشته شده در ماجرا شود.

هري گرگ 72 ساله، دروازه بان سابق منچستر يونايتد، مي گويد: "چگونه كسي مي تواند بدون گفتگو با بازماندگان يك حادثه اقدام به ارايه تصويري دقيق و درست از آن رويداد بكند؟ تا آنجا كه من مي دانم با هيچكدام از بازماندگان هيچگونه تماسي گرفته نشده است."

بيل فولكز 73 ساله، همبازي گرگ در تيم سال 1958، هم سخنان دوست خود را چنين ادامه مي دهد: "بدون اطلاعات دست اول نمي توان فيلمي مثل اين را دقيق و بدون اشتباه ساخت." فيلمنامه فيلم را بري نويدي نوشته كه سابقه تهيه فيلم جديد "تاجر ونيزي" با بازي ال پاچينو را در كارنامه خود دارد.

جان دوهرتي 70 ساله هم كه در آن حادثه حضور نداشت، اين كار را يك ايده وحشتناك و صرفاً راهي براي پول درآوردن مي داند.

به نوشته روزنامه ديلي ميرور، در روز ششم فوريه 1958، هواپيماي حامل بازيكنان تيم منچستر يونايتد در هواي برفي فرودگاه مونيخ دچار حادثه شد و 23 مسافر آن جان باختند. مربي تيم هم در اين حادثه به شدت آسيب ديد.