به گزارش خبرگزاری مهر، طرحهای فایل شده در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا نشان می دهد که شرکت مایکروسافت نیز درنظر دارد دستگاه نمایشی - پوشیدنی خود را ثبت کند.

اگرچه طرحهای این اختراع مایکروسافت در 20 می سال 2011 ثبت شده اما اخیرا در دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری مایکروسافت مدنظر قرار گرفته است

طرحی که نشان می دهد چگونه این دستگاه می تواند آمار و اطلاعات را برجسته کرده و اطلاعات مفیدی به کاربر که درحال تماشای یک بازی بیسبال است ارائه کند

گفته می شود که مایکروسافت درحال بررسی عینکها و یا دستگاه های نمایشی- پوشیدنی برای چشم بوده که توسط گوگل و اپل ارائه می شود.

گفته شده است که این محصول مایکروسافت با دستگاه گوگل و نسخه مدنظر اپل متفاوت است و می تواند اطلاعاتی را هنگام تماشای یک مراسم زنده برای کاربر خود فراهم کند.

براساس این طرح در دفتر ثبت اختراعات، یک کاربر هنگام استفاده از این عینک و تماشای یک رویداد زنده به طور همزمان اطلاعاتی را درباره اشیاء و انسانهایی که در میدان دید خود قرار دارند دریافت می کند.

یک طرح اولیه از این عینک نشان می دهد که کاربری که درحال تماشای بازی بیسبال است چگونه درحال دریافت اطلاعات، آمار و جزئیات درباره بازی است. این اطلاعات به گونه ای ارائه می شود که به لذت تماشای رویداد زنده توسط کاربر صدمه وارد نکرده و دید وی را مختل نکند.

این درحالی است که در متن درخواست ثبت اختراع این مسئله اشاره نشده است که این دستگاه برای استفاده روزمره چون راه رفتن در خیابان درنظر گرفته شده است.

انتظار می رود که این دستگاه توسط یک رایانه ای که روی مچ دست بسته می شود، یا دستگاه تشخیص دهنده حرکات چشم یا فرمان صوتی همراه باشد.

سرگئی برین از بنیانگذاران گوگل که مبلغ اصلی این شرکت برای محصول نمایشی – پوشیدنی چشم خود بوده است و در طول سال جاری میلادی در رویدادهای مختلفی با "عینک گوگل ظاهر شده است"

برخی اعتقاد دارند که قرار گرفتن شرکت مایکروسافت در میان شرکت تولید کننده محصولات نمنایشی – پوشیدنی چشم درمیان تبلیغات وسیع شرکت مانتین ویو برای " پروژه عینک" است.

درحالی که سرگئی برین این عینک را به عنوان پروژه محبوب خود در طی سال جاری به چشم زده است، اما انتظار نمی رود که این محصول تا سال 2013 یا حتی 2014 به فروش برسد.

عینک گوگل چشم انداز ادغام فناوری در زندگی روزمره را به دنبال دارد و این امر هیجاناتی را در این صنعت ایجاد کرده است. قاب عجیب و صفحه نمایش بسیار کوچک آن روی چشم چپ به کاربر این امکان را می دهد که در اینترنت به جستجوپرداخته، تماسهای تلفنی انجام دهد، به موسیقی گوش کند و حتی یادداشت برداری کند و کاربر حتی نیاز به تکان دادن انگشت خود هم ندارد چرا که این دستگاه با فرمان صوتی فعال می شود و حتی به حرکت سر نیز حساس است.

نمونه های اولیه این دستگاه توسط کارمندان گوگل درحال آزمایش است و تا کارکرد آن پیش از فروش به عموم مردم بررسی شد.

عینک گوگل از این قابلیت برخوردار است تا به کاربر بگوید که آیا دوستانش در نزدیکی نقطه ای که ایستاده است حضور دارند یا خیر

عینک گوگل می تواند اطلاعاتی برای مسیریابی در اختیار کاربر قرار دهد

گفته شده است که اپل به سرعت از مهندسان خود خواسته که عینک این شرکت را به سرعت در آینده ارائه کنند. گزارشها در ماه ژوئیه نشان می دهد که این شرکت درخواست ثبت اختراع خود را برای این عینک ارائه کرده است.

براساس اطلاعات منتشر شده این شرکت روی پروژه ای است که می توان از آن با عنوان رایانه های پوشیدنی یاد کرد و برای این منظور مهندسان ویژه ای را در سال 2011 استخدام کرده است.