مهرعليزاده ازتدوين برنامه دولت رفاه خبرداد

به گزارش خبرگزاري" مهر" وبه نقل ازپايگاه اطلاع رساني مهرعليزاده، وي گفت: مطالبه برنامه واستراتژي ونيل به آن صحنه انتخابات را به ميدان رقابت انديشه ها تبديل مي كند وهم دامنه انتخابات ملت را فراخ ترمي سازد وهم فرصتي گرانقدربراي افرادي است كه ايده هاي نو، سنجيده وپرجاذبه وعملي عرضه مي كنند.

مهرعليزاده تصريح كرد: با تكيه برتجارب علمي ومديريتي25 ساله خود وهمچنين تجربيات وايده هاي نوين جمعي ازهمفكران علمي واجرايي برنامه دولت رفاه را تدوين كرده واعتقاد داشته ودارم كه بايد تمام اموردركشوربراساس برنامه پيش رود.

اين نامزد رياست جمهوري ادامه داد: ملت ايران به دنبال برپا نمودن شرايطي است كه درآن رفاه، آزادي، عقلانيت، ايمان، عشق، امنيت وغرورملي دركنار يكديگر تامين شود واطمينان دارم كه با كمك ايزد توانا، ما دست دردست هم تحقق اين آرمان ملت بزرگ ايران را درعرصه كشورپهناوروزرخيزمان امكان خواهيم بخشيد.

وي اظهارداشت: ازاين رو سعادت ميهن، كماكان ازفرزندان خود تلاش ومجاهدت مي طلبد و برماست كه با شناخت دقيق وضعيت فعلي، درجستجوي منطقي ترين وصحيح ترين راهكارها برآييم وبراي عملي كردن اين راهكارها برخيزيم وگامهايي استوار برداريم.

مهرعليزاده نخستين گام براي نيل به اهداف را بايد برنامه ريزي اجرايي وعملياتي دانست وبا تصويركشيدن وضعيت مطلوب لازم است امكانات موجود را درچارچوب يك طرح حساب شده براي رسيدن به هدف بسيج كنيم وگام به گام به سوي مقصود حركت نماييم.

وي افزود: حاصل اجراي برنامه دولت من" رفاه، توسعه وآرامش شهروندان " خواهد بود.