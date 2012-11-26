به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که واکسنهای نویدبخش و پشه های مهندسی شده ژنتیکی نویدبخش در جنگ علیه بیماری مالاریا هستند، اما این بیماری هنوز هم در مناطق استوایی و زیراستوایی جهان به عنوان یک بیماری مهم و تهدید کننده جان بشر در نظر گرفته می شود.

در این مناطق تهدید مالاریا بسیار جدی است و از مناطق گرم محسوب می شود از این رو سازندگان یک دستگاه تهویه هوا از شرکت ال جی مدعی شده اند که این دستگاه فعالانه پشه ها را دفع کرده و فضا را خنک نگاه می دارد.

دستگاه تهویه هوای ضد پشه، با استفاده از فناوری امواج فراصوتی پشه ها را دفع می کند. با فشردن دکمه ضد پشه در روی دستگاه کنترل از راه دور ضدپشه، یک بلندگو از داخل دستگاه تهویه هوا امواج فراصورت غیرقابل شنیدن را با فرکانس 30 تا 100 کیلوهرتز تولید می کند.

براساس اعلام شرکت ال جی، در آزمایشهای انجام شده در یکی از سازمانهای وابسته به سازمان بهداشت جهانی مشخص شده است که این دستگاه تهویه هوا 64 درصد از پشته های ناقل مالاریا را ظرف 24 درصد و 82 درصد از آنها را به طور کلی از بین برده است.

این دستگاه تهویه هوا برای بازار آفریقایی ساخته شده و مجهز به کمپرسور استوایی ال جی است که برای عملکرد در آب و هوای بسیار گرم طراحی شده است.

ال جی با اطلاع از اینکه منابع تأمین برق در این بخش از جهان همواره در دسترس نیستند این دستگاه را به کلید ولتاژ اتوماتیک مجهز کرده است که از کمپرسور در مقابل تخریب نوسانات جریان حفاظت کند.

این دستگاه همچنین توانایی کارکرد با ولتاژ پایین را در دماهای پایین تر داشته و از فناوری فیلتریک هوای پلاسمستر ال جی برخوردار است که برای از بین بردن مواد مضر و باکتری در هوا طراحی شده است.

تولیدکنندگان این محصول هیچ گونه جزئیاتی را درباره فناوری که در پس این تهویه هوا وجود دارد فاش نکرده اند.

تاکنون هیچ اشاره ای به قیمت احتمالی این دستگاه تهویه هوا صورت نگرفته است، اما به نظر می رسد که دستگاه تهویه هوای ال جی به زودی در کشورهای غرب آفریقا آماده فروش خواهد بود.