پاركينگ10 طبقه حافظ افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، اين پاركينگ در10 طبقه با ظرفيت 530 دستگاه خودرو طراحي شده كه در يكي از پرتراكم ترين مراكز اداري - تجاري و يكي از پرتردد ترين تقاطع هاي محدوده مركزي شهر واقع شده است.

پروژه پاركينگ طبقاتي حافظ كه از سوي معاونت حمل و نقل و ترافيك و همكاري حوزه معاونت فني عمراني شهرداري تهران به اجرا در آمده ، در خيابان كريم خان زند نبش خيابان حافظ با مساحت 3 هزار و 267 متر مربع و 26 هزار و 375 متر مربع زيربنا واقع شده كه 22 هزار و 639 متر مربع آن صرفا به فضاي پاركينگ اختصاص يافته است.

شايان ذكر است اين پاركينگ علاوه بر دوربين هاي مدار بسته و سيستم اطفاء حريق، به سيستم هاي رمپ همسطح و چرخش 360 درجه نيز مجهز است.