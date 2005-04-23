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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۴۲

فردا با حضور شهردار تهران

پاركينگ10 طبقه حافظ افتتاح مي شود

پاركينگ طبقاتي حافظ در مراسم ويژه اي با حضور شهردار تهران صبح روز يكشنبه چهارم ارديبهشت ماه جاري رسما افتتاح و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، اين پاركينگ در10 طبقه با ظرفيت 530 دستگاه خودرو طراحي شده كه در يكي از پرتراكم ترين مراكز اداري - تجاري و يكي از پرتردد ترين تقاطع هاي محدوده مركزي شهر واقع شده است.  

پروژه پاركينگ طبقاتي حافظ كه از سوي معاونت حمل و نقل و ترافيك و همكاري حوزه معاونت فني عمراني شهرداري تهران به اجرا در آمده ، در خيابان كريم خان زند نبش خيابان حافظ با مساحت 3 هزار و 267 متر مربع و 26 هزار و 375 متر مربع زيربنا واقع شده كه 22 هزار و 639 متر مربع آن صرفا به فضاي پاركينگ اختصاص يافته است.

شايان ذكر است اين پاركينگ علاوه بر دوربين هاي مدار بسته و سيستم اطفاء حريق، به سيستم هاي رمپ همسطح و چرخش 360 درجه نيز مجهز است.

کد مطلب 175131

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