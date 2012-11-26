طرح جامع و تفصیلی در حوزه مدیریت امداد تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر شمقدری یکی از آفت های مدیریت شهری را نگاه کوتاه مدت به برنامه ها دانست و اظهار کرد: همان گونه که برای آینده شهری به دنبال تدوین طرح های جامع و تفصیلی هستیم در حوزه ی مدیریت امداد نیز باید به دنبال طرح های بلند مدت باشیم.

وی با بیان اینکه نبود زیر ساخت های یکسان در مدیریت امداد ازمهم ترین نقاظ ضعف در کلانشهرها است، افزود: امروزه ایجاد بحران در جوامع یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید در مدیریت شهر ی به آن توجه شود.

وی تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه ها و مدیریت یکپارچه از نکات قابل اهمیت درمواقع بحران است و باید ضوابطی تعیین شود تا براساس آن در زمان بروز حوادث یک مدیریت به برنامه ریزی برای رفع عوارض ناشی از حوادث بپردازد.

شمقدری عنوان کرد: مدیریت امداد و مدیرت بحران از جمله مواردی است که در کاهش آمار تلفات تاثیرگذار است و در این زمینه نباید با نگاه جزئی و مقطعی نگریست.