ایجاد رواق نمونه بارز معماری اسلامی در اطراف حرم رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد داوود آبادی با بیان اینکه ایجاد رواق در خیابان‌های اطراف حرم یکی از پروژه‌ های مهم شهری است که نقش بسزایی در توسعه شهر و کاهش بار ترافیکی دارد، افزود: از طریق ایجاد این رواق‌ها امکان رفت و آمد زائران و مجاوران با سهولت انجام می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه رواق‌ ها به عنوان پیاده ‌روهای اطراف حرم احداث می‌شود، ادامه داد: احداث رواق در راستای حفظ زائران از سرما و گرما و همچنین نظم در رفت و آمد است.

وی عملکرد شهرداری در پیگیری این موضوع را ضعیف دانست و عنوان کرد: با وجود اینکه در بودجه زیارت مبلغی برای این امر اختصاص یافته است اما این موضوع هنوز در مراحل مطالعاتی قرار دارد.

رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی مشهد تصریح کرد: وجود چنین فضاهایی علاوه بر نشان دادن بعد معنوی شهر مشهد سبب تحقق چشم‌انداز مشهد بر اساس برنامه تعریف شده در افق آینده این شهر مذهبی می‌شود.

وی یکی از ویژگی ها ی بارز این نوع از معماری را قرار گرفتن تابلوهای تبلیغات بر سر در رواق ها خواند و عنوان کرد: ایجاد رواق با توجه به امکاناتی که در قسمتی از معابر ایجاد می کند امکان رفت و آمد زائران را در زمستان و تابستان فراهم می کند.