برگزاری مراسم علم گردانی در فرخ شهر/حضور گسترده مردم درنماز ظهر عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم علم گردانی در شهر فرخ شهر یکی از مراسم عزاداری مهم در شهر فرخ شهر به شمار می آید.

این مراسم هرساله در روز صبح تاسوعا برگزار می شود و تعداد زیادی از مردم شهرهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری به شهر فرخ شهر می آیند تا شاهد این مراسم باشند.

ورود سامانه بارشی به استان چهارمحال و بختیاری در روز جمعه و بارشها درروز شنبه(توسوعا) در این استان ادامه داشت.

با وجود اینکه برف و باران درروز تاسوعا در استان چهارمحال و بختیاری وجود داشت اما بارش شدید نتوانست جلوی عزاداری مردم را بگیرد.

بارش شدید برف وسفید پوشش شدن خیابانهای اصلی شهر فرخ شهر موجب شد که مراسم علم گردانی در روز تاسوعا برگزار نشود.

بر اساس تصمیم گیری هیئت های مذهبی این شهر مراسم علم گردانی در روز بعد از ظهر عاشورا برگزار شد.

حضور فعال جوانان و نوجوانان عزادار از ویژگی های خاص این مراسم بود.

این مراسم ازساعت دو بعد از ظهر در میدان بزرگ بسیج این شهر آغاز شد وعلم گردانی تا میدان انقلاب این شهر ادامه یافت.

حضور تعداد زیاد علم ها از ویژگی های این مراسم بود که به بصورت منظم پشت سرهم توسط خادمان امام حسین(ع) حمل می شدند.

این مراسم با حضور تعداد بسیار زیاد مردم عزادار برگزار شد.

همچنین نماز ظهر عاشورا در میدان بسیج این شهر با حضور فعال عزاداران حسینی برگزار شد.

یکی از نوجوان شرکت کننده در عزاداری امام حسین(ع) درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من در مراسم عزاداری شرکت می کنم تا اردات خود را به امام حسین(ع) نشان دهم.

وی بیان داشت: مکتب عاشورا درس ایمان وآزادگی و ایثار را آموزش می دهد.

مساعد بودن آب و هوا موجب شد که نماز ظهر عاشورا در فضای باز در این شهر برگزار شود.

نماز ظهر عاشورا با حضور گسترده مردم در میدان بسیج این شهر برگزار شد.