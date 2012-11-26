به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن جعفری با تاکید بر رعایت ایمنی در مساجد، حسینیهها و تکایا در ماه محرم و صفر اظهار کرد: با شروع ایام سوگواری و برپایی مجالس عزاداری سالار شهیدان امام حسین(ع)، این سازمان توجه ویژهای به ایمنی اماکن مذهبی دارد.
وی پیشگیری از بروز هر نوع حادثهای در اماکن پرجمعیت را از ضروریات دانست و افزود: کارشناسان سازمان آتشنشانی علاوه بر بازدید ایمنی از اکثر اماکن مذهبی و تامین نیازمندیهای اولیه آنان برای مقابله با هر نوع حادثه احتمالی، توصیههای ایمنی را برای تامین سلامت عزاداران درسطح شهر نیز اطلاع رسانی کرده اند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ادامه داد: توجه ویژه به این توصیهها میتواند محیط امنی را برای شهروندان فراهم کند تا با آسودگی خاطر به استقبال این ایام سوگواری بروند.
وی با اشاره به نکاتی که باید مساجد، حسینیهها و تکایا رعایت شود، گفت: درفضاهای تجمعی پرتراکم مانند زیارتگاهها، مساجد، حسینیهها، و تکایا به ازای 50 تا 300 نفر دو راه خروج، از 301 تا 1000 نفر سه خروجی و بیشتر از 1000 نفر چهار خروجی دور از هم که همواره باز و فاقد هر گونه مانع باشند، لازم و ضروری است.
جعفری ادامه داد: رعایت فاصله مناسب سیمها، اتصالات و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال مانند پرچم، پلاکارد، پرده، فرش و تابلو نیز الزامی است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با تاکید بر ضرروت استاندارد بودن سیمکشی برق اماکن مذهبی، حسینیهها و تکایا گفت: هر فیوز برق باید استاندارد بوده و از بکارگیری فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد جداً خودداری شود، همچنین باید توجه داشت گرفتن انشعابات متعدد از یک پریز برق و وارد آوردن بار بیش از ظرفیت، موجب آتشسوزی الکتریکی میشود.
جعفری همچنین در خصوص استفاده از وسایل گرمازا نیز خاطرنشان کرد: باید قبل از استفاده از وسایل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل شود، همچنین در صورت استفاده از بخاریهای نفتی بایستی قبل از پر کردن منبع سوخت، بخاری خاموش شود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ادامه داد: دودکشها نباید در مجاورت پرده، چادر برزنتی و مواد قابل اشتعال قرار گیرد و از محل کاملاً امن با قابلیت غیر قابل اشتعال عبور داده شود.
وی تصریح کرد: برای گرم کردن فضای داخل چادرهای تکایا، از بخاریهای دمنده با استقرار در خارج از چادر که هوای گرم را به داخل میدمند، استفاده شود.
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