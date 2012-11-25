6000 انشعاب برق غیر مجاز در لرستان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بحرینی در این رابطه اظهار داشت: اجرای طرح بزرگ بعثت بر پایه تعویض سیم های مسی شبکه های فشار ضعیف و جایگزینی کابل های خود نگهدار به جای این شبکه ها پی ریزی شده است.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف جلوگیری از وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر به شرکت عملیاتی شده است، افزود: پایداری و تثبیت قابلیت اطمینان شبکه ها و برق تحویلی به مشترکین و همچنین زیبا سازی مبلمان شهری از جمله مزایای این طرح است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای طرح بعثت جمع آوری انشعابات غیر مجاز است، عنوان کرد: در این راستا شش هزار انشعاب غیر مجاز طی مدت چهار ماه گذشته جمع آوری و از این تعداد سه هزار و 500 فقره تا کنون به انشعاب قانونی تبدیل شده است.

بحرینی عنوان کرد: براساس محاسبات و برنامه های تعریف شده از طرف شرکت توانیر چنانچه هر انشعاب غیر مجاز ماهیانه 470 کیلووات ساعت برق مصرف کند33 میلیون و 840 هزار کیلووات ساعت سالیانه از انرژی برق استان به صورت غیر مجاز و بدون حساب و کتاب مصرف می شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق لرستان گفت: نرخ ریالی تعریف شده برای هر کیلووات ساعت برق غیر مجاز یکهزار و 300 ریال تعیین شده که با محاسبات بدست آمده سالیانه 43 میلیارد و 992 میلیون ریال خسارت به شرکت توزیع برق وارد شده است.