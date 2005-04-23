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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۴۱

قاچاق انسان به روايت رونالد امريچ

"رونالد امريچ" از كارگردان جوان آلمان دعوت كرد كه ساخت پروژه جديدش را برعهده گيرد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين تهيه كننده وكارگردان از " ماركوريوزپينتر" دعوت كرد كه پروژه " دخترهمسايه " را كليد بزند.اين فيلم بر اساس فيلمنامه اي از" خوزه ريويرا " جلودوربين مي رود .اين چهره هنري به پاس نگارش فيلمنامه " ياد داشتهاي موتورسيكلت " نامزد دريافت تنديس اسكارشد .
" دخترهمسايه " درحقيقت برداشتي ازيكي ازيادداشتهاي نشريه نيويورك تايمز است كه به قاچاق انسان مي پرداخت .فيلمبرداري اين اثرازماه مي درلوس آنجلس آغازمي شود.
" امريچ" دركناركارگرداني به تهيه وتوليد فيلم نيز پرداخته و با شركت فيلمسازي كلمبيا پيكچرزهمكاري مي كند. پروژه جديد اين كارگردان " يك ملت" نام دارد .اين اثر شرح حال يك رييس جمهوري است كه دردادگاه متهم شده اما راضي به ترك كاخ سفيد نيست . دراين ميان يك ماموراف بي آي مامورمي شود پرده ازتوطئه اي كه كشوررا تهديد مي كند، بردارد.

 

کد مطلب 175135

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