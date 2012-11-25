مردم فرانسه در حمایت از غزه تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، تظاهرات کنندگان فرانسوی با سردادن شعارهایی همچون اسرائیل نماد واقعی تروریسم دولتی است، کشتار مردم غزه، نماد دیگری از جنایات اسرائیل است، از مجامع جهانی خواستند برای همیشه به تجاوزات اشغالگران قدس به مناطق فلسطینی پایان دهند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات از از دولت فرانسه خواستند به حمایت از رژیم صهیونیستی پایان دهد.



تظاهرات کنندگان فرانسوی همچنین خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات خود به غزه شدند.



آنها همچنین از سکوت و انفعال مجامع جهانی از جمله سران عرب در قبال تجاوزات صهیونیستها انتقاد کردند.



از سوی دیگر به گزارش العالم، هزاران انگلیسی روز شنبه با برگزاری تظاهراتی در لندن، با سردادن شعارهایی خواستار پایان یافتن محاصره ظالمانه غزه و پایان رنج چندین دهه مردم فلسطین شد.



تظاهرات کنندگان، تجاوز اخیر اشغالگران قدس به غزه را محکوم کرده و خواستار دخالت جامعه جهانی برای حل نهایی و عادلانه مسئله فلسطین شدند.