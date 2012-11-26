بارندگی در فارس تا فردا ادامه دارد/ احتمال طغیان رودخانه

عبدالکریم جامعی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت آب و هوا در استان فارس گفت: بارندگیهای خوبی برای این استان تا فردا (سه شنبه) پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: این بارندگیها برای اکثر نقاط استان فارس پیش بینی شده و با توجه به سیستم قوی شاهد بارشهای مناسبی در استان خواهیم بود.
مدیر کل هواشناسی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این بارندگی از ظهر امروز(دوشنبه) تشدید می شود، بیان کرد: با توجه به این مسئله احتمال آبگرفتگی در اکثر نقاط استان وجود دارد.
جامعی ادامه داد: در این راستا آبگرفتگی و طغیان رودخانه در تمام نقاط استان به ویژه غرب فارس پیش بینی شده که در این راستا باید آمادگی کامل وجود داشته باشد.
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