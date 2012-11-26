عجایب مهندسی قدیم ایران به حال خود رها شده است/ اعتبارات جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ایزدخواست شهری در بخش مرکزی شهرستان آباده در شمال استان فارس است که دارای آثار تاریخی از دوران و اعصار مختلف تمدنی ایران است.

قلعه و پل ایزدخواست، کاروانسرا و خانه های قدیمی روستایی از جمله آثار تاریخی شهر ایزدخواست به شمار می روند.

قلعه ایزدخواست متعلق به دوران ساسانیان را می توان یکی از شاخص ترین آثار این منطقه توصیف کرد که به گفته کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی با سبک معماری خود یکی از عجایب و نمونه های چشمگیر شهرسازی و مهندسی زمان قدیم ایران است.

قلعه ایزدخواست

این بنا در زمینی به مساحت چهار هزار متر واقع شده است. در ردیف جلو در اطراف حیاط در ضلع های شمالی و شرقی و همچنین جنوبی ۲۰ باب اتاق در ابعاد ۳ در ۳ متر واقع شده که هر اتاق دارای ایوانی به مساحت 5.7متر است.

قلع ایزدخواست یکی از منحصر به فردترین قلعه های تاریخی ایران است که از زمان ساسانیان به جا مانده است. این قلعه با توجه به جاذیه هایی که دارد می تواند یکی از مناطق مهم جذب گردشگر در استان باشد اما به دلیل برخی از مشکلات مغفول مانده و از آن استفاده ای نمی شود.

در این راستا فرماندار شهرستان آباده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قلعه تاریخی ایزدخواست یکی از بکرترین بناهای تاریخی در فارس است، گفت: قدمت این بنا به بیش از سه هزار و 500 سال قبل می رسد و مربوط به دوره ساسانیان است که در نوع خود قلعه ای بی نظیر و دیدنی است.

محمدجواد عسکری ادامه داد: طی چند سال گذشته اعتباری برای مرمت و حفاظت از این بنای تاریخی صورت نگرفته و وضعیت به گونه ای است که قلعه در آستانه تخریب قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: تاکنون چندین بار برای تخصیص اعتبار و مرمت این بنا مکاتباتی صورت گرفته اما هنوز اقدامی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه برای برون رفت این بنا از وضعیت فعلی به اعتباری بالغ بر چهار یا پنج میلیارد تومان نیاز است، بیان کرد: مساحت این بنا بسیار زیاد است به همین دلیل برای مرمت و حفاظت از قلعه تاریخی ایزدخواست به اعتبار زیادی نیاز است تا از ادامه تخریب آن جلوگیری شود.

فرماندار شهرستان آباده با اشاره به جاذبه های این بنا گفت: در حال حاضر قلعه تاریخی ایزدخواست از داشتن حداقل امکانات برای جذب گردشگر محروم است در صورتی که می توان با ایجاد شرایط و فراهم کردن زیرساختها از این قلعه به عنوان جاذبه ای برای جذب توریست اقدام کرد.

وی با بیان اینکه این قلعه در مسیر راه اصلی شیراز - اصفهان قرار گرفته، اظهار داشت: در صورتیکه تمام شرایط و زیرساختها در قلعه تاریخی ایزدخواست فراهم بود می توانستیم از آن به عنوان یک پتانسیل بسیار خوب استفاده کرد.

عسکری در ادامه با اشاره به وجود برخی از معتادان در این بنا اظهار داشت: معتادان به دنبال جایی بی سر و صدا و خالی از سکنه می گردند از این رو احتمال وجود آنها در قلعه وجود دارد.

فرماندار آباده ادامه داد: در این راستا به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر بنا باید هرچه سریعتر اعتباری برای آن در نظر گرفته تا نسبت به مرمت آن اقدام شود.

وی همچنین در رابطه با کاروانسرای شاه عباس که در اطراف این قلعه واقع شده، بیان کرد: کاروانسرای شاه عباس ایزدخواست نیز در محدوده این آثار تاریخی قرار دارد مانند قلعه ایزدخواست دچار محرومیتهایی مشابه ای شده که می شد با حفاظت از آن نیز شرایط بهتری را برای جذب گردشگر به وجود آورد.

عسکری با اشاره به اینکه این کاروانسرا از لحاظ زیبایی و استحکام و وسعت یکی از کاروانسراهای نمونه در نوع و زمان خود است،ادامه داد: این کاروانسرا در شمال شرقی رودخانه ایزدخواست بنا شده است و می گویند یکی از ۹۹۹ کاروانسرایی است که شاه عباس صفوی در دوران تبعیدش بنا کرده است.

رسیدگی به وضعیت قلعه ایزدخواست در دستور کار است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در دستور کار این اداره کل است که تمام محوطه ها و آثار باستانی در این استان با تخصیص اعتبار مرمت شود.

فریدون فعالی افزود: در حال حاضر منابع مالی پاسخگوی مرمت این همه بنا و محوطه تاریخی در استان نیست اما با این وجود بر اساس اولویت بندی نسبت به مرمت تمام بناها اقدام می شود.

وی اظهار داشت: در اکثر شهرستانهای استان قلعه ها و آثار تاریخی وجود دارد که نیاز به تخصیص اعتبار و مرمت دارند اما در دستور کار است که همه آنها بر اساس اولویت با تخصیص اعتبار مرمت شوند.