ایرج اسفندیاری فر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: محمد بنا در ابتدای اردوی قبلی برای ملاقات با خانواده اش راهی اسپانیا شد که با توجه به حضور طولانی او در اردوی تیم ملی، کار غیر منطقی نبود. البته او قرار بود از اردوی دوم به جمع کادر نی تیم ملی ملحق شود که این مساله چند روزی با تاخیر انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: ویزای محمد بنا 45 روزه است و این تاخیر در بازگشت او به ایران کاملا طبیعی است، چون وی سالها از خانواده اش دور بوده و زندگی اش را وقف کشتی کرده است.به هر حال باید به او حق داد، چراکه او پس از سالها به دیدار خانواده اش رفته و هر فرد دیگری نیز در شرایط او بود، چنین کاری می کرد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در ادامه افزود: عدم بازگشت محمد بنا و قطع همکاری او را تکذیب می کنم و مطمئن باشید وی به محض بازگشت به اردوی تیم ملی بر روند آماده سازی فرنگی کاران نظارت خواهد داشت و همچنان به عنوان مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی برراس امور قرار می گیرد.

اسفندیاری فر در خاتمه خاطرنشان کرد: تمامی برنامه های تمرینی فرنگی کاران با نظر محمد بنا تدوین و اجرایی می شود و مطمئنا اعضای کادر فنی تیم ملی تا زمان بازگشت او به اردو طبق برنامه های مدون آماده سازی بر نحوه تمرینات فرنگی کاران نظارت خواهند داشت.

دومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابتهای جام جهانی تهران از روز 2 آذرماه در محل خانه کشتی آغاز شده که این تمرینات با حضور 35 کشتی گیر تا روز 16 آذرماه ادامه خواهد داشت.