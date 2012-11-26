بیمارستان فارابی 2 احداث می شود/افزایش 120 تخت چشم پزشکی

دکتر محمود جباروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طراحی بیمارستان جدید فارابی انجام شده است.

وی با اعلام اینکه در فاز اول عملیات نقشه برداری و عمرانی بیمارستان جدید فارابی از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد شد، افزود: برآورد اولیه هزینه مورد نیاز برای ساخت این مجموعه جدید 30 میلیارد تومان بوده است.

جباروند ادامه داد: با ساخت این مجموعه جدید تقریا 120 تخت جدید چشم پزشکی به تعداد تختهای قبلی افزوده خواهد شد تا بتواند در آینده جوابگوی مراجعات به فارابی باشد.

رئیس بیمارستان فارابی، مدت زمان پیش بینی شده برای بهره برداری از ساختمان جدید این بیمارستان را 3 سال اعلام کرد و افزود: با توجه به حجم زیاد میزان مراجعات از سراسر کشور به این بیمارستان، قطعا در آینده دچار مشکل خواهیم بود. از همین رو، احداث ساختمان جدید و افزایش تعداد تختهای بیمارستانی در دستور کار ما قرار گرفت.

جباروند، یکی از ویژگیهای ممتاز فارابی را مراجعه افرادی از مجموعه دولت و مجلس به این بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی عنوان کرد و گفت: من معتقدم مراجعه بیمارانی از چهره های سیاسی و اجرایی کشور به این بیمارستان، کیفیت بالای خدمات در بیمارستانهای دولتی و همچنین مردمی بودن این قبیل مراکز را نشان می دهد.