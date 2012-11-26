عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان
-جان مک کین، سناتور جمهوریخواه مدعی شد ایران تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی توصیف کرد.
خاورمیانه و شمال آفریقا
- عملیات نیروهای ارتش سوریه برای پاکسازی برخی مناطق از وجود گروههای مسلح ادامه دارد.
- شورشیان سوری موسوم به ارتش آزاد سوریه، مسجدی را در حلب منفجر کردند.
- دفتر ریاست جمهوری مصر، فرمان اخیر مرسی درباره اختیارات رئیسجمهوری را موقتی خواند و این در حالی است که شورای عالی قضایی مصر نیز اعلام کرد گسترش اختیارات رئیسجمهوری مصر باید در حوزه حق حاکمیت و مسائل امنیتی باشد.
- متخصصین روسی وارد کرانه باختری شدند تا شاهد نبش قبر عرفات باشند.
آمریکای شمالی
- میزان بدهی های بین المللی کانادا به یک سطح تاریخی رسیده است.
روسیه و کشورهای اقماری
- مسکو تایمز: روسیه در مسئله فلسطین به حاشیه رانده شده است.
- آزادی قره باغ،دعای عزاداران حسینی در جمهوری آذربایجان
- سازمان ملل متحد از روسیه به خاطر شکنجه زندانیان انتقاد کرد.
جنوب و شرق آسیا
- وزیر خارجه هند روابط کشورش با روسیه را از اولویتهای دهلی نو بر شمرد.
نظر شما