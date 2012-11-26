به گزارش خبرنگار مهر، بامداد فردا سهشنبه 7 آذر ماه پدیده مقارنه سیاره زهره با سیاره زحل رخ خواهد داد. در این پدیده این دو جرم آسمانی به نزدیکترین فاصله خود با یکدیگر میرسند.
سیاره زهره یا ناهید دومین سیاره منظومه خورشیدی است که میان زمین و سیاره تیر قرار گرفته است. این سیاره نزدیکترین سیاره به زمین است و بعد از ماه، درخشانترین جرم آسمانی است که به هنگام شب از زمین رویت میشود. ناهید داغترین سیاره در منظومه خورشیدی نیز هست و جو ضخیم و غلیظ آن موجب شده که رصد آن زمین دشوار باشد.
پدیده مقارنه میان این دو سیاره در ساعت 5:30 دقیقه بامداد روز 7 آذر رخ خواهد داد و در این لحظه سیاره پرفروغ زهره به فاصله نیم درجهای از سیاره زحل خواهد رسید.
هر روز از ارتفاع سیاره زهره کاسته میشود تا وقتی که در روزهای ابتدایی سال 1392 به حالت مقارنه با خورشید برسد.
بر خلاف زهره، هر روز بر ارتفاع سیاره زحل افزوده میشود و مدت بیشتری در آسمان حضور خواهد داشت.
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