سهم 45 درصدی مرزهای آبی از ترانزیت/ رشد 79درصدی ترانزیت نفتی از دریا

عطاء الله صدر در گفتگو با مهر در خصوص میزان ترانزیت از دریا، اظهارداشت: در حال حاضر رقم کل ترانزیت نسبت به سال گذشته از تمامی مرزهای کشور 25 درصد رشد داشته که 45 درصد از سهم این ترانزیت مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، افزود: در این بخش سهم ترانزیت نفتی 79 درصد رشد داشته است و در بخش غیر نفتی با حدود 28 درصد رشد روبرو بودیم.

وی در خصوص مشکلات افزایش میزان ترانزیت از مرزهای آبی، بیان کرد: یکی از موارد مربوط به معاملات ترانزیتی است و اینکه صاحبان کالا و مشتریان آنها تمایل داشته باشند که از طریق مرزهای ایران کالای خود را مننقل کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: موضوع دیگر در خصوص ظرفیت های ایجاد شده در کشور است که براین اساس هم اکنون 20 میلیون تن ظرفیت ترانزیت کالا از بنادر تامین شده و در سال گذشته 10 میلیون تن آن مورد استفاده قرار گرفت.

صدر با بیان اینکه در بنادر ظرفیت کافی برای ترانزیت وجود دارد، اظهار داشت: موضوع دیگر مسائل بانکی و گمرکی است که می تواند امر ترانزیت را تسهیل کند زیرا توسعه ترانزیت یکی از منابع درآمدی کشور است و می تواند جایگزین بخشی از درآمد نفتی کشور باشد.