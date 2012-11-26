  1. اقتصاد
۶ آذر ۱۳۹۱، ۸:۳۶

صدر به مهر اعلام کرد:

سهم 45 درصدی مرزهای آبی از ترانزیت/ رشد 79درصدی ترانزیت نفتی از دریا

سهم 45 درصدی مرزهای آبی از ترانزیت/ رشد 79درصدی ترانزیت نفتی از دریا

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حدود نیمی از درآمد ترانزیتی کشور مربوط به مرزهای آبی است، گفت: در این بخش نسبت به سال گذشته سهم ترانزیت نفتی 79 درصد و بخش غیرنفتی حدود 28 درصد رشد داشته است.

عطاء الله صدر در گفتگو با مهر در خصوص میزان ترانزیت از دریا، اظهارداشت: در حال حاضر رقم کل ترانزیت نسبت به سال گذشته از تمامی مرزهای کشور 25 درصد رشد داشته که 45 درصد از سهم این ترانزیت مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، افزود: در این بخش سهم ترانزیت نفتی 79 درصد رشد داشته است و در بخش غیر نفتی با حدود 28 درصد رشد روبرو بودیم.

وی در خصوص مشکلات افزایش میزان ترانزیت از مرزهای آبی، بیان کرد: یکی از موارد مربوط به معاملات ترانزیتی است و اینکه صاحبان کالا و مشتریان آنها تمایل داشته باشند که از طریق مرزهای ایران کالای خود را مننقل کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: موضوع دیگر در خصوص ظرفیت های ایجاد شده در کشور است که براین اساس هم اکنون 20 میلیون تن ظرفیت ترانزیت کالا از بنادر تامین شده و در سال گذشته 10 میلیون تن آن مورد استفاده قرار گرفت.

صدر با بیان اینکه در بنادر ظرفیت کافی برای ترانزیت وجود دارد، اظهار داشت: موضوع دیگر مسائل بانکی و گمرکی است که می تواند امر ترانزیت را تسهیل کند زیرا توسعه ترانزیت یکی از منابع درآمدی کشور است و می تواند جایگزین بخشی از درآمد نفتی کشور باشد.

کد مطلب 1751404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها