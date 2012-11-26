اجرایی سازی سند تحول بنیادین نیازمند یک حرکت جمعی از سوی مدیران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه مسگر زاده در نشست مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان کردستان اظهار داشت: استقرار ساختار جدید آموزشی 3-3-6 به دنبال تلاش و اهتمام کلیه دست اندرکاران و فرهنگیان استان در اجرای ساختار جدید و عملیاتی کردن برنامه های تحولی به خوبی صورت گرفت.

وی با اشاره به الزامات اجرایی سند تحول بنیادین، هواشمندانه کار کردن و چابک سازی سیستم را از محوری ترین کارهای اجرایی شدن سند تحول عنوان کرد و افزود: اجرایی سازی سند تحول نیازمند یک حرکت هوشمندانه و مشارکت کلیه مدیران حوزه آموزش در کشور است.

معاون دفتر آموزش متوسطه راهنمایی وزارت آموزش و پرورش کنترل گام به گام و مداوم فعالیت ها، ارزش مداری و فرآیند مداری، فرصت شناسی و فرصت سازی، صراحت و صداقت در بیان نقاط قوت و ضعف، جسارت و ریسک در پیش بینی در اجرای راهکارها و توسعه مشارکت ذی نفعان را از دیگر اقدامات محوری اجرایی شدن سند تحول بر شمرد.

مسگر زاده با اشاره به برنامه های این دفتر در سال تحصیلی جاری، غنی سازی یادگیری و یاددهی، طرح همگام با قرآن به صورت مداوم و برگزاری کلاس های موضوعی را از برنامه های جامع این دفتر عنوان کرد و افزود: انتظار می رود که این برنامه ها با مشارکت و همکاری تمامی استانها در کشور به خوبی اجرایی شود.

وی از مدیران و روسای ادارات خواست علاوه بر پیگیری طرح های پنج گانه، برنامه های کیفیت بخشی به مدارس شبانه روزی و طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار را به صورت جدی اجرایی کنند.

در این دیدار مدیر کل آموزش و پرورش کردستان و شماری از مدیران حاضر در جلسه به بیان اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی کردن طرح تحول در آموزش و پرورش استان پرداختند.