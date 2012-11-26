به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش قرار بود بیمارستان امام رضا(ع) در کنار بیمارستان سیدالشهدای اصفهان تاسیس شود تا دیگر نیازی به انتقال بیماران به تهران برای درمانشان نباشد.
اما گویا ساخت این بیمارستان موضوعی است که در کلافی پیچ در پیچ باقی مانده است.
در این میان، ابوالفضل خانی که از چهار ماهگی مادر زادی مبتلا به بیماری هموفیلی شده بود و هماکنون 24 سال دارد، بر این باور است که به دلیل درمان اشتباه و بیدقتی پزشک خود بیماریش شدید، بیکار و خانهنشین شده است.
وی در این ارتباط اظهار داشت: آذرماه سال گذشته بر اثر خونریزی کشاله ران راست خود به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان که تنها بیمارستان بیماران خونی است، مراجعه و فاکتورهشت دریافت کردم.
این بیمار هموفیلی افزود: به دلیل قطع نشدن خونریزی داخل بدنم، برای بار دیگر به پزشک خود مراجعه و هر باری که به وی رجوع کردم، فاکتور هشت را در حالی برایم تزریق کرد که حتی یک آزمایش ساده از من گرفته نشد و از دلیل بند نیامدن خونریزیم اطلاع نداشت.
عکس ها تزئینی است
خانی ادامه داد: در حدود پنج ماه کار هر روز من مراجعه به بیمارستان سیدالشهدا برای دریافت فاکتور هشت بود حتی به دلیل قطع نشدن خونریزی داخلیام درخواست بستری شدن در بیمارستان را دادم که با بیتوجهی پزشک معالجم روبرو شدم.
وی گفت: بنا بر سیاستی که در آن بیمارستان سیدالشهداء جاری است کمتر زیر بار بستری بیماران هموفیلی میروند.
به گزارش مهر، وی در حالی به بیمارستان امام خمینی (ره)تهران که تنها بیمارستان درمانی برای این دسته از بیماران است، مراجعه کرد که پس از دو ماه بستری در این بیمارستان و بهبودی حال وی، بیمار به دلیل کمبود تخت در بخش هماتولوژی و کنترل خونریزی، مرخص و به بخش ارتوپد همان بیمارستان معرفی شد.
مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در ارتباط با این بیمار بیان داشت: ابوالفضل خانی در طول دو ماه بستری نزدیک به 800 میلیون تومان هزینه درمان وی شده و هماکنون در خوابگاه این کانون به سر میبرد.
به گزارش مهر، بیماران هموفیلی بد حال اصفهان و دیگر شهرستانها در حالی به بیمارستان امامخمینی به عنوان تنها بیمارستان کشور برای درمان این بیماران ارجاع داده میشوند که بخش هماتولوژی این بیمارستان تنها سه تخت دارد.
این انتقال بیماران هموفیلی اصفهان به تهران در صورتی است که معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشست خبری که به مناسبت خیران سلامت برگزار شده بود، اعلام داشت که بیمارستان سیدالشهدا اصفهان که در سه طبقه تعبیه شده و به بیماران هموفیلی، تالاسمی و سرطانها خدمات درمانی ارائه میدهند از نظر امکانات درمانی هیچ کمبودی ندارد که بیماران برای دریافت خدمات درمانی به تهران انتقال داده شوند.
البته گفته این مقام مسئول در حالی است که بالای 40 تا 50 درصد از بیماران هموفیلی شدید سراسر کشور به عمل جراحی مفصل نیاز پیدا میکنند که چون در اصفهان همچون سایر استانها ، امکانات درمانی این عمل وجود ندارد هر ساله تعدادی از این دسته بیماران به تهران ارجاع داده میشوند.
این در حالی است که اختصاص تعداد فاکتورهای انعقادی محدود به استانها و از جمله اصفهان سبب شده که تعدادی از این دسته بیماران به خاطر این کمبودها به تهران منتقل شوند.
این در حالی است که از 10 سال پیش ساخت بیمارستان امام رضا در کنار بیمارستان سیدالشهدا برای درمان این بیماران در نظر گرفته شده که دیگر نیازی به انتقال بیماران هموفیلی به تهران نباشد که به قول مدیر عامل مجمع خیریههای درمانی استان اصفهان که بانی ساخت این بیمارستان است: مدت ساخت این بیمارستان کمتر از 10 سال است.
معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دلیل تاخیر در بهرهبرداری از بیمارستان امام رضا در کنار بیمارستان سیدالشهدا اصفهان را عوامل خارج از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرد و گفت: به طور قطع بیمارستانسازی با ساختمان سازی متفاوت است به طوری که برای ساخت مکانی برای یک دستگاه شتاب دهنده بیماران سرطانی نیاز به ساخت دیوارهای با قطر چهار بتنی است.
نورالدین سلطانیان با اشاره به اینکه بخشی از تاخیر به قوانین دست و پا گیر و مشکلات سایر دستگاههای برمیگردد، تصریح کرد: در اصفهان هنوز ساخت بیمارستان با فاصله 30 تا 50 کیلومتری از مناطق مسکونی وجود ندارد که در صورت وجود این فرهنگ در مرحله اول اصحاب رسانه به انتقاد از آن بر میخواستند.
وی افزود: ساخت چنین بیمارستانهایی با این وسعت به طور قطع نیاز به ایجاد پارکینگ و فضای سبز دارد زیرا که کار کردن در بیمارستان درمانی سرطانیها و هجمه غمی که به کادر درمانی وارد میشود خیلی متفاوت است تا فعالیت در یک زایشگاه و شادی از تولد نوزادان.
مدیرعامل مجمع خیریههای درمانی استان اصفهان اظهار داشت: اگر چه این بیمارستان برای کمک به درمان بیماران سرطانی در دست ساخت است اما در درمان هیچ بیمار سرطانی معطل نماندهو تنها ساخت این بیمارستان حوزه درمان بیماران را وسیعتر میکند.
رضازاده از دلایل تاخیر در بهرهبرداری بیمارستان امام رضا (ع)را به آماده نبودن خط گاز یا خط برق آن نام برد و اضافه کرد: این بیمارستان در فضایی 18 هزار متر مربع در حال ساخت است و با توجه به این وسعت زمین، کار آماده کردن آن سهل و آسان نیست.
این در صورتی است که بیمارستان سیدالشهدای اصفهان تنها یک اتاق 5 تخته را برای درمان بیماران هموفیلی قرار داده که در بیشتر مواقع به دلیل زیاد بودن جمعیت بیماران تالاسمی، تختهای بستری بیماران هموفیلی توسط این بیماران اشغال شده است.
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گزارش: کتایون گلچهره
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