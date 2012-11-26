برداشت 400 هزار تن سیب زمینی/ روزانه 150 تن سیب زمینی صادر می شود

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 400 هزار تن سیب زمینی از 12 هزار و 500 هکتار اراضی زیر کشت این محصول در سطح استان کردستان برداشت شد.

وی افزود: جهاد کشاورزی استان کردستان امسال خرید محصول سیب زمینی زیر کشت هشت هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی را از کشاورزان تضمین کرده بود که این امر محقق نشد.

مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: قیمت مصوب قیمت خرید هر کیلو سیب زمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی 147 تومان بود که این محصول در مزارع توسط دلالان با قیمت 200 تا 250 تومان خریداری شد و جهاد کشاورزی در خرید سیب زمینی های تضمین شده ناموفق عمل کرد.

حسن نژاد یادآور شد: با توجه به اینکه امکان انبار کردن 200 هزار تن سیب زمینی در استان فراهم شده دیگر برای خرید و نگهداری آن مشکلی وجود نداشته و تنها میزان مازاد بر مصرف از استان خارج می شود.

صادرات روزانه 150 تن سیب زمینی

وی در ادامه با اشاره به اینکه روزانه 150 تن سیب زمینی از استان کردستان به خارج از استان و کشور صادر می شود، بیان کرد: تا کنون بیش از هفت هزار تن سیب زمینی از کردستان صادر شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان در خصوص مشکلات پیش آمده در بحث صادرات محصول سیب زمینی به عراق در سال گذشته گفت: بحث سوسک کلرادو که سال گذشته از سوی طرف عراقی مطرح شد پس از بررسی مشخص شد که حقیقت نداشت و پس از آن نیز صادرات این محصول به عراق از سر گرفته شد.

حسن نژاد افزود: بنا بر دستورالعمل ها هر سال در آزمایش های متعددی از محصولات تولید شده نمونه برداری می شود که میزان سموم و ازت باقیمانده در سیب زمینی مشخص شود که امسال بیش از 300 محموله مورد آزمایش قرار گرفت و خوشبختانه هیچگونه مورد مثبتی گزارش نشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم امکان فراوری محصول سیب زمینی در استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در این بخش کشاورزان و تولیدکنندگان تلاشی ندارند.

مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: عرضه محصول سیب زمینی به صورت خام و بدون فراوری می تواند در آینده به اقتصاد بخش کشاورزی استان کردستان ضربه وارد کند.

حسن نژاد یادآور شد: با توجه به اینکه ظرفیت ذخیره سازی سیب زمینی تا حجم بالایی در استان فراهم است باید تلاش کرد تا با همکاری کشاورزان امکان فراوری این محصول را در کردستان فراهم کرد.