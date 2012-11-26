قیمت جدید انواع ارز مبادلاتی اعلام شد/ هر دلار 2458 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار نسبت به آخرین اعلام هفته گذشته بدون تغییر مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه 2458 تومان ، یورو 3185 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1368 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است: