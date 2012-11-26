  1. اقتصاد
۶ آذر ۱۳۹۱، ۸:۳۱

توسط بانک مرکزی؛

قیمت جدید انواع ارز مبادلاتی اعلام شد/ هر دلار 2458 تومان

قیمت جدید انواع ارز مبادلاتی اعلام شد/ هر دلار 2458 تومان

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه ششم آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار نسبت به آخرین اعلام هفته گذشته بدون تغییر مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه 2458 تومان ، یورو 3185 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1368 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

قیمت (ریال)

دلار

24584

یورو

31853

درهم امارات

6693

لیرترکیه

13688

یوآن چین

3949

روپیه هند

443

روبل روسیه

792

یکصد ین ژاپن

29900

یکهزار وون کره جنوبی

23000
کد مطلب 1751409

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