سقوط قطعی رژیم صهیونیستی نزدیک شد/ کشورهای عربی جنایات غزه را تایید کردند

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به پیروزی مقاومت در جنگ 8 روزه، اظهارداشت: اسرائیل تلاش داشت تا کار را ظرف چند روز تمام کند چون احساس می کرد می تواند بر غزه فائق آید.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی با این جنگ به دنبال تحقق چند هدف بود، اول اینکه تلاش داشت تا به مردم خود بگوید که هنوز حرف اول را در منطقه می زند، نکته دوم این بود که می خواست روحیه مردم و نیروهای نظامی خود را بازپروری کند و امیدواری دهد که می توانید شکست 22 روزه را فراموش کنید.



عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اسرائیل انتخاباتی پیش رو دارد و این رژیم گمان کرد با این جنگ و به خیال خود پیروزی در آن بتوند مجدد از مردمش رای بگیرد.



نماینده تهران گفت: از طرفی رژیم اشغالگر صهیونیست با این تحرک خواست تا به کشورهای منطقه از جمله سوریه بگوید اگر مقاومت کنید با من طرف هستید. همه این اهداف براساس توهم پیروزی بود اما از آنجا که صهیونیست ها اطلاعات درستی از قدرت و توانمندی مقاومت ندارند، اشتباه محاسباتی کردند و نمی دانستند که مردم غزه بعد از جنگ 22 روزه قدرتمندتر شده اند.



وی ادامه داد: آنها فکر نمی کردند که روزی برسد که مردم غزه تل‌آویو را بزنند و برد موشک های مقاومت 80 کیلومتر باشد. بنابراین آنچنان دچار وحشت شدند که دست به دامن کشورهای خارج از منطقه از جمله آمریکا شدند و آمریکا هم وزیر خارجه خود را به منطقه و از جمله کشور ترکیه فرستاد.



کوثری گفت: متاسفانه برخی کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی مانند عربستان و قطر همچنان در مقابل استکبار و رژیم صهیونیستی خود فروخته هستند، این کشورها نه تنها حمایت نکردند بلکه در مقابل این جنایات سکوت کردند و با این سکوت جنایات این رژیم جعلی را تایید کردند.

وی افزود: کشورهای منطقه هر قدر به سمت صهیونیست بروند خودشان ضرر خواهند کرد درنهایت ملت های این کشورها گریبان آنها را خواهند گرفت.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مقاومت از سوی ایران هم به لحاظ دیپلماسی و هم به لحاظ نظامی مورد حمایت قرار گرفت، ما توانمندی های نظامی خود و فناوری هایمان را در اختیار حماس و جهاد گذاشتیم و آنها توانستند تعداد قابل توجهی موشک بسازند، ما امکان ارسال سلاح مستقیم به مقاومت را نداریم اما در صورتی هم که داشته باشیم حتما این کار را می کنیم.



کوثری گفت: ما همواره تاکید کرده ایم که هر کسی مقابل اسرائیل بایستد ما حامی او هستیم.



وی تاکید کرد: این شکست اخیر به شکست های گذشته رژیم صهیونیستی افزوده شد و در آینده نزدیک خواهیم دید که این رژیم باید پا به فرار بگذارد زیرا سقوط قطعی رژیم اشغالگر قدس نزدیک شده است.



