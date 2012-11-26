شهریار بحرانی کارگردان پروژه سینمایی متوقف شده " ثارالله" با بیان این مطلب در توضیح شرایط ساخت آثاری با بن‌‌مایه‌های تاریخی و مذهبی در گفتگو با مهر گفت: بودجه و امکانات تولید در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری به ویژه در عرصه سینما تنها بخشی از موارد لازم است. در واقع امکانات مالی هر چند بسیار مهم است اما تعیین‌کننده نهایی نیست.

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من آفتی که در شرایط فعلی در حوزه‌های مختلف دینی و اجتماعی با آن مواجهه هستیم جدا از بحث امکانات، این است که مشکل تفکر داریم. این معضل در حوزه‌های مختلف وجود دارد و در عرصه ساخت آثار عاشورایی نیز به همین منوال است.

کارگردان فیلم سینمایی "مُلک سلیمان" در ادامه صحبت‌های خود افزود: از همین‌رو در شرایط فعلی ساخت فیلم فاخر و ارزشمند با موضوع عاشورا نیاز به بازنگری در هویت و تفکر بزرگان دین اسلام دارد و این شناخت و آگاهی برای قدم برداشتن در عرصه‌های معرفتی راهگشاست.

بحرانی در ادامه توضیح داد: نبود تفکر عمیق و معرفتی درباره موضوعات ارزشمند، ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره سینمای ایران در مباحث مختلف وارد کرده‌است. از همین‌رو معتقدم که خود هنرمندان باید سعی کنند با تفکر و پشتوانه شناخت و معرفت نسبت به موضوع، به مفاهیم ارزشمند تصویری بپردازند. در واقع باید درباره آنچه در تاریخ ذکر شده‌ به درستی فکر کنیم.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر باید به هویت وجودی خود به‌عنوان هنرمند و طرح این سئوال که آیا قدرت ورود به عرصه‌های بزرگ را داریم یا خیر. از سوی دیگر تفکر درباره ارزش‌های انقلابی که برای آن مبارزه کرده‌ایم عامل مهمی در تقویت این شناخت است و در سایه تفکر عمیق و شناخت کامل است که می‌توان مفاهیم را به درستی در آثار به تصویر کشید.

این کارگردان فیلم‌های مذهبی در پاسخ به این پرسش که ساخت پروژه "ثارالله" به کجا رسیده ‌است؟ گفت: سال‌ها پیش ساخت یک سریال تلویزیونی و فیلم سینمایی درباره امام حسین (ع) را آغاز کردیم اما به دلایلی در همان دوران متوقف شد. البته در حال حاضر مجتبی فرآورده نویسنده سریال روی این موضوع کار می‌کند تا در فرصتی مناسب کار را کلید بزنیم.

شهریار بحرانی در پایان با اشاره به تازه‌ترین فعالیت سینمایی خود گفت: در حال حاضر مشغول ساخت فیلم مستند با محوریت مفاهیم قرآنی با موضوع حجاب هستم. این پروژه مستند که چندی پیش تحقیق و نگارش آن آغاز شد هم اکنون در میانه تصویربرداری است و به زودی به پایان می‌رسد.