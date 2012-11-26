حامد حسینی برادر و جانشین تهیه‌کننده فقید فیلم سینمایی"ملکه" ضمن بیان این مطلب درباره واکنش‌های منفی که نسبت به اهدای فروش کل این فیلم به زلزله زدگان وارد شده است به خبرنگار مهر، گفت: برای یک اثر هنری چه افتخاری بالاتر از این می‌تواند باشد که عواید فروش آن به مردم آسیب دیده در حوادثی چون سیل و یا زلزله تعلق گیرد.

وی در ادامه افزود: این مسئله عنوان می شود که برای بالا رفتن فروش فیلم "ملکه" دست به چنین اقدامی زده‌اند که اگر اینگونه باشد بازهم ایرادی به آن وارد نیست چرا که این فضاسازی برای کسب درآمد برای صاحبان فیلم نیست. هراندازه که فیلم بیشتر فروش کند میزان کمک رسانی به زلزله زدگان بیشتر خواهد شد.

اهدای فروش"ملکه" اقدامی تمیز و زلال است

جانشین تولید این فیلم در ادامه افزود: برای تیم تبلیغات و پخش این فیلم کاری نداشت که از فضاسازی های نادرست و غیر اخلاقی که امروزه برای فروش فیلم‌ها معمول شده است، استفاده کنیم. این درحالی است که انجام چنین اقدامی تمیز و زلال است و به جای اینکه منتقدان این حرکت فرهنگی و معنوی کمک‌رسان باشند با بیان مطلب حاشیه ای مسیر را به انحراف می‌کشانند.

حسینی در ادامه افزود: بهتر است مسائل را بی جهت به یکدیگر گره نزنیم و برای اهداف و مقاصد دیگر تیشه به ریشه چنین حرکت های فرهنگی نزنیم. مهرماه وقتی برای اولین بار به مناطق زلزله‌زده رفتیم مگر به فکر فروش بودیم. زمانی که وضعیت را دیدم تصمیم به انجام چنین فعالیتی کردیم. دوستان منتقد بهتر است قبل از قلم زدن با هر نیتی سری به این مناطق بزنند و سرمای شدید را با پوست و استخوان درک کنند و بعد نوشتن را از سر بگیرند.

سینما ابزاری برای خدمت به خلق است

وی در ادامه افزود: مردم در مناطق زلزله زده هیچ سرپناهی ندارند و کمک هایی که باید می شد هنوز کاملا به سرانجام نرسیده است. مگر دو هفته گذشته روزبه نعمت اللهی و مهنار افشار کنسرت خیرخواهانه برگزار کردند و تمام عواید فروش بلیت ها به اضافه فروش پیراهن دو ملی پوش فوتبال و همچنین پرتره نقاشی استاد شجریان را به زلزله زدگان اهدا کردند کسی حرف از عدم فروش کنسرت و به زور قالب کردن این اجرا به مردم را بیان کرد.

برادر و جانشین تهیه‌کننده فقید فیلم سینمایی"ملکه" در ادامه متذکر شد: به هیچ عنوان چنین نگاهی بر این حرکت انسان دوستانه حاکم نبود و مردم باروی گشاده به استقبال رفتند. ضمن اینکه فیلم ملکه از جمله آثار فاخر سینمای ایران و سینمای دفاع مقدس است که شرافت یک ملت در هشت سال دفاع مقدس را به تصویر می کشد.

حسینی در پایان افزود: سینما ابزاری برای خدمت به خلق است چه ایرادی دارد از فضای فرهنگی استفاده کنیم و انسان دوستی و وطن پرستی ایرانیان را به رخ جهان بکشیم.