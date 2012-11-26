محمود آموزگار در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری قانون مصوب شورای شهر تهران در سال 1388 در خصوص طرح کاربری فرهنگی، از تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به آن پس از سه سال تلاش مستمر این اتحادیه خبر داد و گفت: آئین‌نامه اجرایی طرح کاربری فرهنگی توسط شورای شهر تهران چندی پیش و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتحادیه ناشران و کتابفروشان و شهرداری تهران به تصویب رسید و به زودی به شهرداریهای مناطق مختلف تهران ابلاغ خواهد شد.

وی سپس به اعلام جزئیات آن پرداخت و تاکید کرد: این آئین نامه امکان ویژه‌ای را برای تاسیس کتابفروشی‌ها به وجود می‌آورد؛ چون هر کسی که بخواهد یک واحد صنفی را برای شغل کتابفروشی دایر کند، مادامی که در این شغل فعالیت داشته باشد، از پرداخت 90 درصد عوارض مربوطه معاف خواهد شد.

آموزگار افزود: در واقع عوارضی که از صاحب چنین ملکی اخذ می‌شود، 10 درصد عوارضی است که به صورت متعارف از دیگر شغل‌ها اخذ می‌شود.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: همچنین بر اساس آئین‌نامه اجرایی طرح کاربری فرهنگی، کسانی که مجتمع‌های تجاری می‌سازند چنانچه 10 درصد از فضای این مجتمع‌ها را به یکی از سه شغل کتابفروشی، دفتر نشر و دفتر پخش کتاب اختصاص دهند، ضمن اینکه این فضاها از پرداخت 90 درصد عوارض تجاری معاف خواهند شد، به دیگر فضاها هم در این زمینه 10 درصد تخفیف داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه «مطمئن هستم در زمانی کوتاه شاهد تاثیرات این مصوبه در پایتخت خواهیم بود» افزود: فکر می‌کنم این آئین نامه شرایطی را فراهم می‌کند که حتی کسانی هم که چندان دغدغه فرهنگی ندارند، جاذبه‌های اقتصادی موجود در این طرح آنها را به سمت راه‌اندازی و تاسیس کتابفروشی‌ها سوق خواهد داد.

آموزگار گفت: البته اجرای این طرح یک مشکل جدی ایجاد خواهد کرد و آن فاصله بین مرکز و بقیه کشور را از لحاظ تعداد کتابفروشی‌ها بیشتر می‌کند و بدیهی است اگر نخواهیم این اتفاق بیفتد باید شورای هر کدام از شهرهای دیگر مشابه این طرح را در دستور کار خود قرار دهد. البته لایحه کاربری فرهنگی چندین سال است در دولت و مجلس در رفت و آمد است و متاسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.