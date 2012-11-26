تولید 1400 تن گیاه دارویی در خراسان جنوبی/صادرات 75 درصد زیره سبز

غلامرضا هادربادی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: زیره سبز یکی از گیاهان دارویی خراسان جنوبی بوده که به کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و آلمان صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد زیره سبز در شهرستان فردوس و سرایان کشت می شود، افزود: با برداشت این محصول سالانه دو میلیارد و 450 میلیون تومان نصیب بهره برداران می شود.

هادربادی تعداد بهره برداران زیره سبز در استان را حدود 10 هزار بهره بردار عنوان کرد و بیان داشت: سالانه بیش از سه هزار و 500 هکتار از مزارع استان به کشت این محصول اختصاص دارد.

وی زمان کشت زیره سبز در این استان را معمولا اوایل اسفند ماه در استان تا 15 فروردین ماه سال بعد اعلام کرد و گفت: همچنین برداشت این محصول از تیر ماه در استان آغاز و تا اواسط مرداد ماه ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: خراسان جنوبی در تولید گیاهان دارویی مقام سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

گیاهان دارویی به عنوان منبعی برای درآمدزایی و حذف وابستگی به نفت

به گفته وی گیاهان دارویی به لحاظ درآمدزایی بسیار بالا می تواند راهکاری برای جلوگیری از وابستگی به صادرات نفت باشد که این امر نیازمند توجه ویژه مسئولان برای فرآوری است.

هادربادی با اشاره به اینکه گیاهان داوریی منبع سرشار سلامت و درآمدزایی هستند، افزود: مزیت بهره برداری از گیاهان دارویی این است، که اگر مرتع داران، روستائیان و کشاورزان از گیاهان برای فرواری استفاده کنند این امر موجب درآمدزایی افراد بومی منطقه شده و این خود منجر به حراست و حفاظت از آن مرتع می شود.

وی بر اهمیت موضوع فراوری گیاهان دارویی در سطح استان تاکید کرد و گفت: ایجاد صنایع فراوری در بحث گیاهان دارویی به نفع سرمایه گذاران بوده و کیفیت و فراوانی گیاه را افزایش می دهد.

60 درصد گیاهان دارویی به خارج از استان صادر شد

هادربادی با اشاره به اینکه 40 درصد تولیدات گیاهان دارویی در داخل استان مصرف شده است، افزود: همچنین 60 درصد به خارج از استان صادر شده است.

به گفته وی گیاهان دارویی خراسان جنوبی به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران صادر می شود.

وی آنغوزه، شیرین بیان، وشاء، آویشن، خاکشیر، زیره سبز، کلپوره، درمنه، بومادران، بابونه، کما، آلوورا، سماق، نعنا فلفلی و نعنای محلی، به لیمو، اسطخودوس، رزماری، کتیرا و ... را از نمونه های گیاهان دارویی در استان برشمرد.

تولید 1400 تن گیاه دارویی در خراسان جنوبی

هادربادی از پیش بینی برداشت حدود 1400 تن گیاهان دارویی در استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال حدود هزار و 50 تن انواع گیاهان دارویی در استان تولید و از مراتع و باغات و مزارع برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ارزش ریالی این تولیدات را حدود 21 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 9 هزار و 442 هکتار از مزارع و عرصه های طبیعی استان زیر کشت گیاهان دارویی است.