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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۰۶

درخشش موش هوشمند دبيرستان علامه حلي در مسابقات روبوتيك ايران

مسئول بخش موش هاي هوشمند مسابقات آزاد روبوتيك ايران گفت : تعداد شركت كنندگان در مسابقه موش هاي هوشمند از 60 شركت كننده در سال گذشته به 120 شركت كننده در سال جاري افزايش يافته كه اين خود نشان دهنده رشد كيفي اين مسابقات است.

صادق شوشتري در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر افزود: از لحاظ كيفي نيز نسبت به سال گذشته بهتر بوده ايم و تعداد تيم هاي بهتري در اين مسابقات شركت كرده اند هر چند كه تعداد تيم هاي ناموفق نيز كه نتوانستند انتظارات را برآورده كنند نيز كم نيست.

وي خاطر نشان كرد: اين مسابقات در دو مرحله برگزار خواهد شد كه در مرحله اول 115 تيم شركت خواهند كرد كه از اين تعداد 16 تيم كه از نظر زماني ركورد بهتري داشته باشند به صورت مستقيم و چهار تيم نيز كه بهترين شاخص ها را داشته باشند با نظر داوران به دور بعد خواهند رفت.

وي افزود : ما اميدواريم در مرحله دوم اين مسابقات با نزديكتر شدن رقابت شركت كنندگان به يكديگر بتوانيم به سطح جهاني اين مسابقه نزديكتر شويم.

شوشتري تصريح كرد: از ويژگي هاي خاص اين دوره از مسابقات موش هاي هوشمند، شركت چند تيم از مقطع تحصيلي راهنمايي و يك تيم از رشته علوم انساني كه با علاقه شخصي دراين مسابقات شركت كرده اند، مي باشد.

وي ياد آور شد: در حال حاضر دبيرستان علامه حلي و دانشگاه آزاد گرمسار با ثبت ركوردهاي 8 ثانيه و 44 صدم ثانيه و 8 ثانيه و 64 صدم ثانيه به ترتيب  در رتبه هاي اول و دوم  قرار دارند.

کد مطلب 175143

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