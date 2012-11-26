کشتار به بهانه امنیت ادامه می یابد/کاخ سفید نسخه بروز شده "قتل هدفمند" را منتشر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیکت به نقل از نیویورک تایمز می نویسد : لیست کشتار کاخ سفید که نسخه بروز شده ای از اسامی مهمترین تروریست های تحت تعقیب جهان است بزودی از سوی کاخ سفید منتشر می شود.

این لیست کشتار در ماه های گذشته توسط "باراک اوباما" در هنگام رقابت های انتخاباتی با "میت رامنی" نامزد جمهوریخواهان مورد استفاده قرار گرفته بود.

"کشتار هدفمند"، کشتار افرادی مشخص آن هم خارج از منطقه جنگی و با استفاده از ابزار نظامی نظیر موشک، بمب و حملات کماندویی است که این بمب ها و موشک ها توسط هواپیماهای بدون سرنشین شلیک می شوند. طبق برآوردها، در دولت اوباما طی سه سال، بیش از 2200 نفر در پاکستان کشته شده اند هر چند آمار دقیقی از این کشتارها در یمن و سومالی در دست نیست.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، دولت آمریکا در هنگام رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال جاری با در نظر گرفتن این احتمال که اوباما در این رقابت بازنده می شود، کار بر روی بروز کردن لیست کشتار را آغاز کرد.

بر همین اساس تا کنون اوباما نظارت معنوی بر محاسبات موجود در لیست کشتار را داشته است. لیستی که برای اولین بار در ماه می و پس از آنکه یکی از رهبران القاعده در حمله هواپیماهای بدون سرنشین کشته شد مشخص گردید.

از آنجا که تا کنون فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا دخالت زیادی در لیست کشتار داشته، کاخ سفید در پی آن است تا در لیست جدید قدرت مانور این گونه افراد را در لیست کشتار کم کند.

گویا در لیست جدید محدودیت هایی نیز در نحوه استفاده از ابزار کشتار اعمال می شود در همین رابطه پیشتر و در زمان رقابت های ریاست جمهوری یک مقام آمریکایی که خواسته بود نامش فاش نشود گفته بود : این نگرانی وجود دارد که اهرم های موجود تا مدت زیادی در دستان ما نباشند و با توجه به احتمال اعمال محدودیت در مورد پراوز هواپیمای بدون سرنشین اوباما دوست ندارد که یک برنامه غیر شفاف را به جانشین خود تحویل بدهد . از همین رو با در نظر گرفتن پیروزی رامنی در انتخابات تلاش می شود تا این لیست جدید و قوانین آن تا ژانویه تهیه شود .

بر اساس این گزارش اوباما نیز از این لیست و قوانین جدید حمایت می کند.

آمریکا در سالهای گذشته میلادی چندین مورد عملیات کشتار هدفمند انجام داد که دو مورد از مهمترین آنها مربوط به کشتن "بن لادن" رهبر شماره یک القاعده و دومی "انور العولقی" رهبر القاعده در یمن بود.

کشته شدن بن لادن از این رو مهم بود که وی رهبر شماره یک القاعده محسوب می شد و آمریکا از سال 2011 در پی او بود. در مورد العولقی نیز از آنجا که این فرد تبعه آمریکا محسوب می شد گروه های ضد جنگ اعلام می کردند که آمریکا حق کشتن شهروندان خود در کشورهای دیگر را ندارد.

در همین ارتباط دولت آمریکا در سال گذشته تلاش کرد تا با تهیه پیش نویس قانونی کشتار هدفمند را قانونی کند. در این طرح دولت آمریکا تلاش دارد تا کشتار آمریکایی تبارهایی را که در نقاط مختلف جهان مشغول فعالیت های تروریستی هستند را امری عادی جلوه دهد.

کشتار به بهانه افزایش ضریب امنیت ملی



"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، در تاریخ 3 ژانویه 2011 با معرفی راهبرد امنیت ملی آمریکا برای دهه آینده اعلام کرد که هدف آمریکا، "امنیت، شکوفایی و نظم بین المللی است؛ جایی که از حقوق و مسئوولیتهای ملتها و مردم به ویژه حقوق اساسی تک تک افراد بشر حمایت و پاسداری شود" و از همین رو کشتار هدفمند و اقدامات دیگری چون شکنجه با توجیه امنیت ملی انجام می شود و این در حالی است که اقدام رئیس جمهور آمریکا در کشتار افراد حق زندگی را از صدها نفر سلب کرده است.



این در حالی است که کارشناسان معتقدند : شکنجه و کشتار هدفمند، هیچ یک به هدف "نظم بین المللی که در آن از حقوق و وظایف ملتها و مردم پاسداری شود" نائل نمی شود. از این رو حامیان حقوق بشر، کارشناسان، رهبران مذهبی و رای دهندگان بار دیگر علیه عملی که به نام آنها انجام می شود، اعتراض می کنند و خواستار پایان آن هستند.



به گزارش مهر، آمارهای متعددی از کشته شدن افراد بیگناه در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان، آمریکا، یمن، سومالی و دیگر نقاط جهان وجود دارد که اغلب آنها به تائید پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) نیز رسیده اما با این وجود واشنگتن به بهانه افزایش ضریب امنیت ملی چنین وحشیگری هایی را قانونی می داند.