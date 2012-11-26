پیروزی فرایبورگ و لورکوزن/ مونشن گلادباخ متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرایبورگ در حضور بیش از 22 هزار تماشاگر ورزشگاه بادنووا موفق شد با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود اشتوتگارت را از پیش رو بردارد. در این بازی یان روزنتال (22)، پاول کرماس (67) و مکس کروزه (73) برای فرایبورگ گلزنی کردند.
در دیگر دیدار شب گذشته بایرلورکوزن در خانه هوفنهایم به پیروزی 2 بر یک دست یافت. لارس بندر (15) و دانیل کاروایال (38) برای لورکوزن در این بازی گل زدند. نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:
* فرایبورگ 3 – اشتوتگارت صفر
* آگسبورگ یک – مونشن گلادباخ یک
* هوفنهایم یک – لورکوزن 2
جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 34 امتیاز
2- دورتموند 25 امتیاز
3- شالکه 24 امتیاز – تفاضل گل 8+
4- آینتراخت فرانکفورت 24 امتیاز – تفاضل گل 7+
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16- هوفنهایم 12 امتیاز
17- گروترفورث 8 امتیاز
18- آوگسبورگ 7 امتیاز
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