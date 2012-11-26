پیروزی فرایبورگ و لورکوزن/ مونشن گلادباخ متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرایبورگ در حضور بیش از 22 هزار تماشاگر ورزشگاه بادنووا موفق شد با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود اشتوتگارت را از پیش رو بردارد. در این بازی یان روزنتال (22)، پاول کرماس (67) و مکس کروزه (73) برای فرایبورگ گلزنی کردند.

در دیگر دیدار شب گذشته بایرلورکوزن در خانه هوفنهایم به پیروزی 2 بر یک دست یافت. لارس بندر (15) و دانیل کاروایال (38) برای لورکوزن در این بازی گل زدند. نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:

* فرایبورگ 3 – اشتوتگارت صفر

* آگسبورگ یک – مونشن گلادباخ یک

* هوفنهایم یک – لورکوزن 2



جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 34 امتیاز

2- دورتموند 25 امتیاز

3- شالکه 24 امتیاز – تفاضل گل 8+

4- آینتراخت فرانکفورت 24 امتیاز – تفاضل گل 7+

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16- هوفنهایم 12 امتیاز

17- گروترفورث 8 امتیاز

18- آوگسبورگ 7 امتیاز