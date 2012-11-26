اولویتهای فرهنگی کشور در شرایط کنونی/ فرهنگ کار و مصرف نیازمند اصلاح است

دکتر احمد پهلوانیان درمورد اولویتهای فرهنگی مهم کشور به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت فرهنگی کشور اولویتهایی که باید به آنها پرداخته شوند عبارتند از پرداختن به فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس. ما به صورت کلاسیک و سنتی به جهت تبلیغاتی که علیه ما شده آن خودباوری و اعتماد به نفس را نسبت به دانش و تواناییهای علمی و استعدادهای خودمان نداریم و خودمان را کشوری درجه 2 و بعضاً درجه 3 به حساب میآوریم.
وی افزود: پرداختن به فرهنگ کار و تلاش . در این مورد مقام معظم رهبری هم تأکید کرده است. اینکه متوسط کار در کشور 1یا 2 ساعت باشد برای جامعه در حال توسعه ما یا به عنوان کشوری که میخواهد رو به پیشرفت حرکت کند به هیچ وجه مقبول نیست. حضرت علی(ع) در روایتی میفرماید: برای دنیایت چنان کار کن که گویی تا ابد زنده هستی ولی برای آخرتت طوری کارکن که گویی فردا خواهی مرد. این تأکید اسلام بر روی کار و تلاش مفید و کاری که محصول داشته و تولیدی ارائه دهد است.
قائم مقام مرکز پژوهشهای اسلامی صدا سیما ادامه داد: رعایت انضباط جمعی و اجتماعی و به خصوص رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی. ما در بخشهای مختلف زندگی در رعایت قوانین و مقرارات اجتماعی و به طور خاص رعایت قوانین و مقرارات راهنمایی و رانندگی انضباط نداریم و این مسئله آسیبهای مادی و معنوی زیادی برای خانوادهها و به طور کلی جامعه داشته و خواهد داشت.
این کارشناس فقه و ارتباطات تصریح کرد: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف یکی دیگر از اولویتهای کشور باید باشد. متأسفانه در چند سال اخیر ازفرهنگ حجاب و بیشتر از آن، ازفرهنگ عفاف فاصله گرفتهایم. با توجه به اینکه عفاف یک امر درونی است و بازدارندگی در مقابل گناه و معصیت دارد نیاز مبرم به ترویج آن در جامعه احساس میشود.
پهلوانیان تصریح کرد: بالابردن سواد رسانهای مردم یکی دیگر از اولویتهاست. ما از بسیاری از رسانهها چه سنتی و چه مدرن مانند تلویزیون و ماهواره و اینترنت استفاده میکنیم میزان و نحوه استفاده مردم و در خانوادهها از این رسانهها باید مودر آموزش قرار داده شود و عدم این آموزش باعث آسیبهای کوتاه مدت و بلند مدت در تربیت نسل جدید شده است همچنین آسیبهایی در بعد سیاسی و اعتقادی در گستره جامعه به وجود آورده است.
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