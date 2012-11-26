اولویتهای فرهنگی کشور در شرایط کنونی/ فرهنگ کار و مصرف نیازمند اصلاح است

دکتر احمد پهلوانیان درمورد اولویت‎های فرهنگی مهم کشور به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت فرهنگی کشور اولویت‎هایی که باید به آنها پرداخته شوند عبارتند از پرداختن به فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس. ما به صورت کلاسیک و سنتی به جهت تبلیغاتی که علیه ما شده آن خودباوری و اعتماد به نفس را نسبت به دانش و توانایی‎های علمی و استعدادهای خودمان نداریم و خودمان را کشوری درجه 2 و بعضاً درجه 3 به حساب می‏آوریم.

وی افزود: پرداختن به فرهنگ کار و تلاش . در این مورد مقام معظم رهبری هم تأکید کرده است. اینکه متوسط کار در کشور 1یا 2 ساعت باشد برای جامعه در حال توسعه ما یا به عنوان کشوری که می‎خواهد رو به پیشرفت حرکت کند به هیچ وجه مقبول نیست. حضرت علی(ع) در روایتی می‎فرماید: برای دنیایت چنان کار کن که گویی تا ابد زنده هستی ولی برای آخرتت طوری کارکن که گویی فردا خواهی مرد. این تأکید اسلام بر روی کار و تلاش مفید و کاری که محصول داشته و تولیدی ارائه دهد است.

قائم مقام مرکز پژوهشهای اسلامی صدا سیما ادامه داد: رعایت انضباط جمعی و اجتماعی و به خصوص رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی. ما در بخش‏های مختلف زندگی در رعایت قوانین و مقرارات اجتماعی و به طور خاص رعایت قوانین و مقرارات راهنمایی و رانندگی انضباط نداریم و این مسئله آسیب‏های مادی و معنوی زیادی برای خانواده‎ها و به طور کلی جامعه داشته و خواهد داشت.

این کارشناس فقه و ارتباطات تصریح کرد: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف یکی دیگر از اولویت‏های کشور باید باشد. متأسفانه در چند سال اخیر ازفرهنگ حجاب و بیشتر از آن، ازفرهنگ عفاف فاصله گرفته‏ایم. با توجه به اینکه عفاف یک امر درونی است و بازدارندگی در مقابل گناه و معصیت دارد نیاز مبرم به ترویج آن در جامعه احساس می‎شود.

پهلوانیان تصریح کرد: بالابردن سواد رسانه‎ای مردم یکی دیگر از اولویت‎هاست. ما از بسیاری از رسانه‎ها چه سنتی و چه مدرن مانند تلویزیون و ماهواره و اینترنت استفاده می‎کنیم میزان و نحوه استفاده مردم و در خانواده‏ها از این رسانه‏ها باید مودر آموزش قرار داده شود و عدم این آموزش باعث آسیب‏های کوتاه مدت و بلند مدت در تربیت نسل جدید شده است همچنین آسیب‏هایی در بعد سیاسی و اعتقادی در گستره جامعه به وجود آورده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات اظهارداشت: جلوگیری از فرهنگ مصرف گرایی به خصوص اصلاح فرهنگ تغذیه. ما یک جامعه مصرف گرا، لوکس کرا و تجمل گرا هستیم و بیشتر در خریدهایمان به آن چیزهایی که احتیاج داریم فانتزی فکر می‏کنیم. فرهنگ مصرف ما دچار اسراف است در بعد تغذیه هم دچار انحراف و آسیب‏هایی هستیم. برای مثال دوبرابر میانگین جهانی نوشابه مصرف می‏کنیم یا از نظر مصرف تنقلات مثل چیپس و پفک مقام اول در جهان را داریم.

پهلوانیان در پایان یادآورشد: همه این آمارها حاکی از این است که در فرهنگ تغذیه و فرهنگ مصرف‏مان دچار مشکل هستیم.