رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گو با "مهر" : اعتلاي معرفت قرآني در جامعه از اولويت هاي كاري امسال است

عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : نگاه به پديده هاي انساني و اجتماعي مي بايست نگاه غالب بوده و در اين ميان قرآن بايد محور جهان بيني باشد و به همين دليل نيز تهيه طرح " اعتلاي معرفت قرآني در جامعه " از اولويت هاي كاري كميسيون فرهنگي مجلس ، براي امسال است .

وي در مورد ضرورت تهيه اين طرح ، با اشاره به اين كه در كنار رواج و اشاعه فرهنگ روخواني و روانخواني قرآني ، بايد" فرهنگ معرفت و بينش قرآني" را هم گسترش داد ، تصريح كرد : در مورد گسترش و تعميق فرهنگ قرآني نمي توان تنها به حفظ ، روخواني ، روانخواني و برگزاري جلسات قرآني اكتفا كرد .

افروغ پرداختن به موضوعات فوق را مقدمه كار اعلام و تأكيد كرد : بايد بينش قرآني را در جامعه نشر دهيم ، به گونه اي كه نگاه عمومي به قرآن كريم تغيير اساسي داشته باشد .

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تصريح بر اين كه قرآن مي بايست وارد بطن زندگي شود ، يادآورشد : قرآن كتاب زندگي است و براي ايام وزمان خاصي نازل نشده است ، بايد از تمام ابزارها و تكنيك هاي هنري براي استفاده شايسته از مفاهيم ارزشمند قرآني استفاده كرد .

وي با اشاره به كم كاري در مورد مفاهيم و معاني قرآني ، به عنوان نمونه از يادآوري و تأكيد سوره هاي بسياري از قرآن كريم به تنبه و آخرت اشاره كرد و گفت : در فعاليت هاي ديني و قرآني دستگاه هاي مختلف ، تا چه حد به اين مقوله پرداخته شده و چقدر اين موارد مورد توجه برنامه ريزيان و برنامه سازان قرار گرفته است ؟ همين كم كاري ها به خوبي گواه كم توجهي به مفاهيم قرآني است .

افروغ با اعلام اين كه كتاب و سنت با محوريت قرآن در دستور فعاليت هاي كميسيون فرهنگي مجلس است ، تأكيد كرد : جهان بيني الهي را نمي توان تنها با فعاليت هاي محدود قرآني گسترش داد و تعميق بخشيد .

وي با تصريح بر اين كه معرفت قرآني ، با علوم قرآني تفاوت داشته و در قالب روخواني و روانخواني قرآن ، برگزاري نمايشگاه و مسابقه نمي گنجد ، افزود : اعتلاي بينش قرآني فعاليتي فراتر از اقدامات فوق است و تلاش مي كنيم با ارائه برنامه هاي منسجم و كارشناسي شده ، ارتباط روزانه و شهودي مردم با قرآن افزايش يافته و به جايي برسيم كه عموم مردم ساعاتي از روز را به تأمل و تدبر در قرآن كريم بپردازند .

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين كه نمي خواهيم اين امر از طريق بخشنامه و دستورالعمل اجرايي شود ، گفت : دستگاه هاي اجرايي و فرهنگي مي توانند با فضاسازي فرهنگي مناسب ، شرايطي را فراهم آورند تا اقشار مختلف مردم ارتباطي عاطفي ، احساسي ، شهودي و عقلايي با قرآن برقرار كنند .

وي با اعلام اين كه نمي بايست قرآن را براي مردم خيلي سخت كرد ، افزود : قرآن تنها براي علامه طباطبايي و ديگر عالمان علوم قرآني نازل نشده ، اين كتاب همچنين مخصوص مجالس ختم و ترحيم و ازدواج نيست ، بلكه قرآن كتاب زندگي است و بايد در بطن و متن زندگي همگان حي و حاضر باشد .

افزوغ گفت : به منظور ارتقاء و گسترش معرفت قرآني در سطح جامعه ، كميسيون فرهنگي مجلس در تلاش است با همكاري و كمك فعالان اين عرصه ، طرحي را تهيه و تنظيم كند تا تحولي عظيم در جهاني بيني مردم رخ دهد ، چرا كه در چنين شرايطي مكاتب شبه ديني و الحادي و امثال آن نمي توانند خطر آفرين باشند .

وي با اشاره به اين كه در حال حاضر استفاده درستي از قرآن ، اين آخرين معجزه پيامبر اكرم نمي شود ، گفت : اميد است بتوانيم با بهره گيري از نشست هايي كه با كارشناسان داريم ، قرآن را از مهجوريت خارج كرده و فرهنگ بهره گيري از مفاهيم ارزشمند آن را بسط و گسترش دهيم .