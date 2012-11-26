به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی جهان برای اولین بار با حضور 1435 شرکت کننده از 113 کشور جهان و به مدت روز به میزبانی فرانسه در سالن برسی برگزار شد که در نهایت میزبان بازیها در شرایطی با 7 طلا 2 نقره و4 برنز و پس از 10 سال به مقام قهرمانی جهان دست یافت که بیشترین مدال را در بخش بانوان بدست آورد. فرانسوی ها دوره قبل در مکان چهارم جدول رده بندی مدالها قرار گرفتند.

در جام بیست و یکم جهان، پس از کشور میزبان، ژاپن با 4 طلا، یک نقره و 6 برنز بر سکوی دوم ایستاد. ایتالیا با یک طلا 3 نقره و 2 برنز بالاتر ترکیه که صاحب یک طلا 2 نقره و 3 برنز شد رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

اما تیم ایران با درخشش کاراته کاهای سبک وزن خود و با کسب یک طلا ، یک نقره و یک برنز و دو مقام پنجمی همانند جهانی 2006عنوان پنجم را در مجموع مدالها بدست آورد. تیم مصر با یک طلا و5 برنز، ونزوئلا با یک طلا، آذربایجان با 2 نقره و یک برنز و کرواسی با 2 نقره در جای ششم تا نهم جدول رده بندی توزیع مدالها قرار گرفتند.

تونس، چین و برزیل با یک نقره رده دهم را به خود اختصاص دادند. امریکا و اسپانیا در این پیکارها صاحب 2 برنز شدند. کشورهای الجزایر، سوییس، صربستان، قزاقستان، دومنیکن، یونان و اسپانیا هرکدام یک نماینده خود را روی سکوی سوم دیدند.

در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در پاریس در مجموع 20 تیم از 113 تیم حاضر در این رقابتها از 14 طلا، 14 نقره و 28 برنز توزیع شده سهم داشتند.

اما در بخش مردان فرانسویها با 2 طلا، یک نقره و 2 برنز کارنامه ای بهتر از دیگران داشتند. ژاپن و ایتالیا هر کدام با یک طلا، یک نقره و 2 برنز و ایران هم با یک طلا، یک نقره و یک برنز و دو عنوان پنجمی به همراه مردان ترکیه که همین تعداد مدال و یک عنوان پنجمی بدست آورد، دیگر تیم های برتر کاراته در بخش مردان در رقابتهای جهانی 2012 بودند.

از نکات حایز اهمیت این دوره از رقابتها سقوط چشمگیر صربستان، قهرمان دوره گذشته رقابتهای جهانی تا پایین ترین سطح جدول رده بندی مدالها بود.