به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استرالین، مولر که در سال 2009 به عنوان برنده نوبل ادبیات انتخاب شده، انتخاب مو یان را فاجعه خواند و او را به «تجلیل از سانسور» متهم کرد.
مولر به روزنامه داگنس نیتر سوئدی گفت وقتی شنید این جایزه معتبر به آقای یان اهدا میشود، دلش میخواست گریه کند.
به گفته مولر نویسنده آلمانی ـ رومانیایی، چینیها خودشان میگویند، مو یان مانند یک وزیر مقامی عالیرتبه در این سیستم است. او این نکته را یادآوری میکند که این نویسنده سخنرانی مائو سه تونگ رییس پیشین حزب کمونیست را برای گرامیداشت او با دست رونویسی و خوشنویسی کرده تا در کتابی چاپ شود. این متن شامل سخنرانی مائو بوده که در آن تاکید میکرده ادبیات و هنر باید در خدمت حزب کمونیست باشد.
مولر 59 ساله میافزاید اهدای این جایزه به نایب رئیس اتحادیه نویسندگان چین که صبغهای دولتی دارد، در حالی که لیو ژیائوبو برنده جایزه صلح 2010 هنوز در زندان است، به معنی تودهنی زدن بر همه کسانی است که برای دموکراسی و حقوق بشر مبارزه میکنند.
لیو که خواستار اصلاح دموکراتیک در کشورش بود، به 11 سال زندان محکوم شده و مو یان در نخستین سخنرانی پس از اهدای جایزه نوبل ادبیات به او، خواستار آزادی وی شد و گفت برای آزادی او از زندان تلاش میکند، اما به گفته مولر او باید این حرف را چهار سال پیش میزد؛ پیش از این که جایزه نوبل را ببرد.
خانم مولر در دوره حاکمیت رژیم کمونیستی بر رومانی برای خودداری از همکاری با سیستم اطلاعات این کشور بازداشت شده بود و آثارش در کشورش سانسور میشد. به همین دلیل او از سال 1987 ساکن آلمان شده بود. او در آثارش از جمله در رمان «سرزمین آلوچههای سبز» به توصیف ترور و تحقیر مردم در رژیم تحت سلطه نیکلای چائوشسکو پرداخته است.
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