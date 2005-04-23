اعضاي كميته نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران معرفي شدند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران، با صدور احكامي از سوي دكتر اميد - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و رئيس كميته نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران -، دكتر پوراحمد - مديركل امور پژوهشي -، دكتر سيدحسين گلدان ساز - مديركل امور دانشجويي - به عنوان اعضاي كميته نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران برگزيده شدند.
اين افراد اعضاي انتخابي تيم ملي دانشجويان براي اعزام به ازمير تركيه و شركت در مسابقات المپياد دانشجويان دنيا را تشكيل خواهند داد.
نظر شما