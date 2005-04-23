  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۵۶

اعضاي كميته نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران معرفي شدند

اعضاي كميته نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران از سوي معاون دانشجويي و فرهنگي اين دانشگاه معرفي شدند.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران، با صدور احكامي از سوي دكتر اميد - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و رئيس كميته نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران -، دكتر پوراحمد - مديركل امور پژوهشي -، دكتر سيدحسين گلدان ساز - مديركل امور دانشجويي - به عنوان اعضاي كميته نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران برگزيده شدند.

اين افراد اعضاي انتخابي تيم ملي دانشجويان براي اعزام به ازمير تركيه و شركت در مسابقات المپياد دانشجويان دنيا را تشكيل خواهند داد.

کد مطلب 175147

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها