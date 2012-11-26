160 هزار مورد سرکشی از آثار تاریخی و فرهنگی فارس انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسن صفری با بیان اینکه آثار، بناها و محوطه های تاریخی استان فارس از کثرت و پراکندگی بسیاری برخوردار هستند، گفت: این فرماندهی تمام تلاش و توان خود را برای مراقبت و حفاظت از این مواریث فرهنگی به طور شبانه روزی به کار بسته به طوریکه آمارها نشان می دهد به طور میانگین روزانه 790 مورد بازدید از آثار و محوطه ها در سطح استان توسط عوامل فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی انجام گرفته است.

سرهنگ صفری با اشاره به پیگیری سریع این اداره کل نسبت به جرائم صورت گرفته برعلیه میراث فرهنگی، از دستگیری 74 نفر متخلف طی هفت ماهه نخست سال خبرداد و گفت: با تلاش فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی و همکاری پرسنل خدوم و تلاشگر نیروهای انتظامی و مراجع قضایی این تعداد از مجرمین و متهمین دستگیر و برای پیگیری پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

وی در ادامه به کشف پنج هزار و 36 شیء تاریخی توسط عوامل فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی در هفت ماه گذشته اشاره کرد و گفت: درهمین راستا 10 دستگاه فلزیاب نیز از متخلفین کشف و ضبط شده است.

این مسئول با اشاره به برنامه ریزی های اداره کل در راستای بهره مندی از توان و مشارکت دوستداران و علاقمندان به میراث فرهنگی و انجمن های مردم نهاد از تشکیل 440 انجمن میراث فرهنگی خبر داد و گفت: هم اکنون دو هزار و 860 نفر عضو انجمنهای میراث فرهنگی با این اداره کل در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی فرهنگی همکاری می کنند و خوشبختانه با مشارکت مردم توان ما در موضوع حفاظت از آثار بناها و محوطه های تاریخی فرهنگی پراکنده در سطح استان به شکل مطلوبی افزایش یافته است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس در پایان به برگزاری همایش های چهارگانه انجمن های میراث فرهنگی و تشکلهای دوستدار میراث فرهنگی با عنوان «میراثی برای فردا» با همکاری انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس و با هدف اجرایی کردن راهکارهای مطلوب حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی با حضور اعضاء انجمن ها در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون دو همایش در منطقه شمال و شرق فارس برگزار شده و دو همایش دیگر نیز به زودی در مناطق غرب و مرکز استان برگزار خواهد شد.